Les présidents de la Russie, de la Turquie et de l’Iran vont se réunir le 19 juillet à Téhéran pour un sommet sur la Syrie et des discussions bilatérales, a annoncé le mardi 12 juillet le Kremlin.

Il s’agira du deuxième déplacement de Vladimir Poutine à l’étranger depuis le lancement de son offensive en Ukraine, fin février.

La visite du président Vladimir Poutine à Téhéran le 19 juillet « est en train d’être préparée », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’AFP.

Poutine, les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Ebrahim Raïssi participeront à « une réunion des chefs d’Etat garants du processus de paix » en Syrie, a déclaré M. Peskov.

« En sus de cette réunion tripartite, il y aura également un entretien bilatéral avec Erdogan » le même jour, a poursuivi M. Peskov, sans donner de précision, alors que des pourparlers impliquant la Turquie sont en cours pour permettre aux céréales ukrainiennes d’être exportées par la mer Noire.

La Russie, la Turquie et l’Iran ont lancé en 2017 le processus dit d’Astana, qui visait officiellement à ramener la paix en Syrie.

La réunion de Téhéran se tiendra aussi alors que M. Erdogan, qui bat le rappel de sa base électorale avant un scrutin présidentiel annoncé comme difficile l’an prochain, menace depuis des semaines de lancer une nouvelle opération militaire contre des combattants prokurdes dans le nord de la Syrie.

Outre la Syrie, la rencontre bilatérale entre MM. Poutine et Erdogan devrait être dominée par des discussions sur l’offensive russe en Ukraine.

La Turquie, qui s’efforce d’entretenir de bons rapports avec Kiev et Moscou et se pose en médiatrice, a plusieurs fois proposé son aide pour exporter, via des couloirs maritimes sûrs, les céréales ukrainiennes bloquées en raison du conflit.

Cette proposition n’a été soutenue que d’une manière limitée tant par la Russie que par l’Ukraine.