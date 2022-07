La flotte russe du Nord commence des exercices tactiques anti-sous-marins dans la mer de Barents, a rapporté mardi le service de presse de la flotte.

La déclaration de la flotte indiquait que « les petits navires anti-sous-marins » Yonga et Brest de la flotte du Nord, sont partis pour la mer de Barents pour mener des activités d’entraînement au combat prévues dans le cadre du groupe de navires de recherche et d’attaque », notant que « les navires ont commencé à mener un exercice tactique expérimental pour detecter les sous-marins de l’ennemi supposé et les détruire ».

Le communiqué indique que « les exercices se dérouleront en plusieurs étapes, et l’aviation anti-sous-marine de l’armée de l’air et la défense aérienne de la flotte du Nord y participeront ».

« En mer, les marins de la flotte du Nord devront mener un exercice de communication, travailler sur des éléments de manœuvre conjoints des navires dans le cadre d’un groupe de recherche et d’attaque de navires, et mener une série d’exercices pour le personnel d’urgence dans la lutte pour survivre en situation de navigation ».

Le 20 juin, le ministère russe de la Défense a annoncé que « deux sous-marins nucléaires de la flotte russe du Nord ont lancé des frappes de missiles contre un groupe de navires de guerre de l’ennemi supposé dans la mer de Barents », dans le cadre d’exercices navals.

Selon la défense russe, « les marins russes ont réussi à atteindre la cible difficile, qui représentait un groupe de navires de débarquement de l’ennemi supposé, utilisant des missiles Kalibr et Granit à une distance d’environ 200 kilomètres ».

Hier également, lundi, la flotte russe de la Baltique a annoncé le début d’exercices complets de préparation au combat avec la participation de navires, de l’armée de l’air, des forces de défense aérienne et d’unités terrestres, et des exercices de tir réel sont prévus sur les terrains d’entraînement, près de Kaliningrad.

Les 7 et 9 juin, le ministère russe de la Défense a annoncé la tenue de manœuvres militaires russes en mer Baltique et d’une autre terrestre dans la région de Kaliningrad où 40 avions de combat et hélicoptères participent aux exercices.

L’importance de l’eau froide augmente pour la Russie, qui voit « la nécessité de développer la route maritime du Nord afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie mondiale, dans un contexte de perte d’attractivité du marché européen », selon des responsables russes.

Source: Traduit d'AlMayadeen