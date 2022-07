Le ministère iranien du Renseignement a annoncé « l’arrestation de 10 membres d’une cellule terroriste alors qu’ils tentaient de s’infiltrer dans le territoire iranien via les frontières azerbaïdjanaises », indiquant qu' »ils sont liés à des terroristes dans la région du Kurdistan irakien ».

Selon le ministère iranien du Renseignement , « grâce à la vigilance des forces de Renseignement iraniennes, tous les membres d’un réseau terroriste affilié aux séparatistes ont été identifiés et arrêtés dans le nord-ouest du pays ».

Et de poursuivre : « sous forme de plusieurs noyaux coordonnés, ce réseau terroriste préparait des plans de sabotage et avait de multiples missions de destruction, d’explosion, d’attaques contre des centres et des installations vitaux et économiques du pays ».

Le ministère iranien du Renseignement a conclu que « la cellule soutenue par des terroristes situés dans la région du Kurdistan irakien avait en sa possession du matériel électronique et un certain nombre d’armes comprenant tous types d’armes individuelles, RPG, grenades, TNT et munitions qui ont été confisqués ».

Source: Traduit d'AlMayadeen