Les services de renseignement russes ont arrêté dans plusieurs régions de Russie cinq membres extrémistes appartenant à l’organisation syrienne terroriste Hayat Tahrir al-Cham (HTC). Ils menaient une collecte de fonds pour leur organisation mère en Syrie qui était la banche d’al-Qaida dans ce pays, et s’appelait front al-Nosra.

« Sur le territoire de la République de Kabardino-Balkarie et des régions de Moscou, Astrakhan, Volgograd et Samara, 5 citoyens russes complices de l’organisation terroriste internationale HTC qui opère actuellement sur le territoire syrien, ont été arrêtés », a indiqué une source du Service fédéral de sécurité russe.

Selon les données de sécurité russes, les détenus « ont collecté et transféré des fonds, sous couvert d’œuvres caritatives, pour fournir les besoins des miliciens en Syrie ».

Les sources ont souligné que « dans les lieux de résidence des détenus, ont été trouvés des appareils de communication et des moyens de paiement financiers, ainsi que d’autres documents confirmant leur implication dans des activités illégales ».

En avril et juillet de l’année dernière, le Service fédéral de sécurité russe a rapporté que ses agents « avaient réussi à déjouer à Simferopol et Oufa des attentats terroristes qui avaient été préparés par les partisans de cette organisation terroriste ».

Les services secrets russes ont déclaré : « Les terroristes prévoyaient de faire sauter des installations et des sites de sécurité en Bachkirie, ainsi qu’un établissement d’enseignement en Crimée ».

En avril dernier, la Sûreté fédérale russe avait annoncé « l’arrestation de 10 complices de HTC dans plusieurs régions russes ».

En 2021, de nombreux attentats terroristes avaient été déjoués dans différentes villes de Russie.

