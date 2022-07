Alors que l’armée russe et les milices populaires de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) avancent vers Seversk, Soledar, Slaviansk et Avdeyevka, l’armée ukrainienne a décidé semble-t-il de se venger de ces victoires en menant un nouveau bombardement de terreur contre le centre de Donetsk.

Alors que la situation s’était un peu améliorée ces derniers jours en matière de bombardements contre les zones résidentielles des quartiers centraux ou orientaux de Donetsk, l’armée ukrainienne a utilisé un canon américain M777 de 155 mm pour tirer le 14 juillet 2022 à 15 h sur la gare routière située près du marché central de la capitale de la RPD.

Il s’agit d’une gare routière importante de Donetsk où il y a toujours beaucoup de gens, et de bus ou de mini-bus. L’un des obus est tombé à proximité d’un bus, près de l’université, tuant sur le coup le chauffeur et une jeune femme qui rentrait du travail. Six autres civils dont une adolescente de 17 ans ont été blessés. La jeune fille a eu une jambe coupée par les éclats d’obus.

L’armée ukrainienne a aussi bombardé les districts de Kirovski, Petrovski et Kouïbychevski à Donetsk, ainsi que les villes de Makeyevka et Gorlovka, faisant cinq blessés de plus parmi les civils.

Ces bombardements de terreur interviennent alors que les forces alliées ont annoncé avoir réussi à prendre le contrôle de plusieurs localités en RPD près d’Avdeyevka, d’Artiomovsk et de Kourakhovo, à savoir : Novodonetskoye, Neskoutchnoye, Oktiabr, Mironovka, Krasny Pakhar, Roty, Vidrodjennia, Mednaya Rouda et Kamenka.

D’après les dernières informations, la majeure partie de Seversk est déjà sous le contrôle des forces alliés, des combats se déroulent dans la périphérie nord-est de Soledar, et Yakovlevka est prise d’assaut. De plus la prise de Kamenka va permettre aux forces alliées d’amorcer l’encerclement d’Avdeyevka, d’où l’armée ukrainienne mène souvent ses bombardements de terreur contre Donetsk. En espérant que cela permettra rapidement d’y mettre fin.

Christelle Néant

Source : Donbass Insider