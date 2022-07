La marine iranienne a levé le voile sur sa « première flotte de porte-drone appartenant à la marine iranienne », et aussi elle a lancé « des drones de combat depuis des sous-marins ».

Ces exercices ont eu lieu en présence du commandant en chef de l’armée, le général de division Sayyed Abdlrahim Moussavi.

Le général de division Moussavi s’est dit « satisfait de cet exploit ». Ce porte-drone comprend des unités de bouées de surface et sous-marines, ainsi que divers types de drones de combat et de reconnaissance de la flotte marine du sud de l’Iran.

Au cours de ces exercices, divers types de drones « modernes et avancés » ont été testé, fabriqués par la jeunesse iranienne de l’armée et du ministère de la Défense, tels que « Pelikan », « Huma », « Arsh », « Jamroush » , « Jobin » et « Ababeel-4″ et Power 5 ».

Les drones ont survolé les eaux de l’océan Indien dans le cadre d’une démonstration de leurs capacités, et pour la première fois, des drones de combat ont été lancées à partir des sous-marins de fabrication iranienne de type « Fateh » et du sous-marin « Kilo Class Tariq ».

Le commandant en chef de l’armée a affirmé aux journalistes, lors d’une conférence de presse, sa « satisfaction face à cet exploit réalisé par la marine iranienne », soulignant que « compte tenu de la tendance agressive et de l’esprit arrogant des ennemis, nous devons accroître notre capacité de défense dans tous les domaines ».

Les médias israéliens avaient affirmé, suite à un défilé militaire à l’occasion de la Journée de l’armée iranienne en avril dernier, que « le thème principal de la démonstration de l’Iran à l’occasion de la Journée de l’armée iranienne est l’amélioration dans le domaine des drones d’attaque ».

Les médias israéliens ont fait référence au « drone très avancé qui a été présenté aujourd’hui sous le nom de » Kamman 22 « , qui est capable d’atteindre une distance de 3000 km, c’est-à-dire qu’il atteint Israël ».

L’année dernière, l’armée iranienne a mené des manœuvres conjointes pour les drones appartenant à toutes ses unités militaires, révélant plusieurs réalisations dans le développement du secteur des drones en Iran, notamment des avions de combat, des bombardiers, des intercepteurs, des drones de reconnaissance, des drones kamikazes.

Source: Traduit d'AlMayadeen