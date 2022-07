L’occupation israélienne vise deux sites appartenant à la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, et deux missiles antiaériens ont été lancées depuis la bande vers les colonies.

Ce samedi matin, l’occupation israélienne a bombardé avec des dizaines de missiles deux sites appartenant à la résistance palestinienne, dans l’ouest de la bande de Gaza, a rapporté la chaine satellitaire libanaise al-Mayadeen.

Ces raids contre la bande de Gaza ont cessé, aprés que la résistance palestinienne dans la bande air répondu aux raids en tirant des missiles antiaériens.

Les chasseurs de l’occupation israélienne ont visé, avec 3 raids, le site des martyrs de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, et un site affilié à la résistance palestinienne près de la zone d’al-Baydar, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec au moins 10 missiles.

Selon le correspondant d’al-Mayadeen a souligné que la résistance a tiré deux missiles depuis Gaza vers l’intérieur occupé, en conjonction avec les raids israéliens sur la bande. Des sirènes ont retenti dans la ville d’Ashkelon et dans les colonies proches des frontières nord et est de la bande de Gaza, semant la panique parmi les colons.

« L’agression n’a jamais cessé contre le peuple palestinien », a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, à Al-Mayadeen, ajoutant que « l’augmentation des attaques était attendue après que Biden ait signé le document de Jérusalem avec Tel Aviv ».

Qassem a souligné que « l’occupation baigne dans l’illusion croignant avoir obtenu un nouveau pouvoir grâce à la visite de Biden », appelant « à la formation d’un cadre global et à une coordination élevée dans l’axe de la résistance ».

Qassem a ajouté: « Le bombardement de la bande de Gaza par l’ennemi fait partie de ses crimes et de son comportement terroriste imparable » contre le peuple palestinien.

Qassem a noté : « L’occupation sioniste, avec tous les outils du terrorisme et le soutien américain, ne pourra pas briser la volonté de notre peuple inébranlable et sa vaillante résistance, et nous poursuivrons notre résistance et notre lutte légitime jusqu’à ce que l’occupant soit expulsé de toute notre terre palestinienne ».

C’est la première fois en près d’un mois que l’armée d’occupation israélienne annonce avoir détecté des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.

