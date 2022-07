Le ministère russe de la Défense a annoncé, le dimanche 17 juillet, que l’armée russe avait détruit un lanceur utilisé par l’armée ukrainienne et un véhicule de transport et de chargement pour le système de missiles à lancement multiple HIMARS, et l’élimination de 200 soldats ukrainiens.

« Dans la région de Krasnoarmeysk de la République populaire de Donetsk, des armes de précision basées au sol ont détruit un lanceur et un véhicule de transport pour le système de missiles à lancement multiple HIMARS de fabrication américaine », a précisé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Et d’ajouter: « Des missiles à longue portée de haute précision tirés sur l’un des bâtiments d’une entreprise industrielle de la ville d’Odessa ont également détruit un dépôt de stockage de missiles anti-navires Harpoon transférés par les pays de l’OTAN à l’Ukraine ».

« À la suite des frappes de haute précision de l’armée de l’air sur le point de déploiement temporaire de la 92e brigade dans la ville de Chugiev, dans la région de Kharkov, près de 200 membres des 2e et 3e bataillons ont été éliminés, et plus de 10 unités de véhicules blindés détruits », a détaillé le ministère de la Défense.

Le communiqué précise que « face aux lourdes pertes dans les rangs de l’armée ukrainienne, les désertions se multiplient ».

« Par conséquent, la compagnie de fusiliers du 58e bataillon de la 104e brigade de défense régionale dans la région de Verkhnikaminskoye dans la République populaire de Donetsk, a été totalement abandonnée ».

Il y a deux jours, le ministère de la Défense a déclaré que ses forces avaient « éliminé jusqu’à 200 membres du bataillon Kraken de nationalistes nazis ukrainiens et 50 mercenaires étrangers à Kharkov, dans le nord-est de l’Ukraine ».

Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que « toutes les parties devraient savoir que nous n’avons pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine ».

Et de renchérir: « l’Occident a déjà perdu, au niveau stratégique, au moment où Moscou a lancé son opération militaire (le 24 février). »

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen