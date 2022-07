Le ministre libanais des Travaux publics, Ali Hamiya, assure à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le tunnel de Ras Al-Naqoura est une propriété de l’État libanais, mais il est sous occupation israélienne ».

« Le projet ferroviaire au Liban est géopolitique et stratégique », a déclaré le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Ali Hammieh, notant qu' »il existe de nouvelles routes stratégiques en raison de nouveaux développements geopolitiques » et « les chemins de fer libanais doivent y être reliés ».

Hamiyah a ajouté dans une interview à Al-Mayadeen, lundi soir, que « les frontières maritimes sont tracées à partir des frontières terrestres, plus précisément à partir de la pointe de Ras Al-Naqoura ».

Hamiyeh a souligné que « les terres libanaises doivent être restaurées », car il s’agit d’un « projet souverain, y compris les terres du tunnel de Naqoura ».

Hamiya avait souligné, hier dimanche : « Nous allons récupérer le dernier centimètre occupé du tunnel de Ras al-Bayada à Naqoura. »

Le tunnel de Ras al-Naqoura est un point frontalier entre le Liban et la Palestine occupée. Le ministre des Travaux publics a joint le dossier du « tunnel ferroviaire » aux « dossiers des litiges frontaliers » terrestres et maritimes.

Concernant la reconstruction du port de Beyrouth, il a expliqué que « les offres qui ont été faites concernant sa reconstruction sont des études, et non des projets de reconstruction », appelant toutes les entreprises à « participer à la reconstruction du port de Beyrouth », qui a connu une explosion majeure le 8 août 2020, soulignant que « la décision a été prise de le reconstruire ».

Source: Traduit d'AlMayadeen