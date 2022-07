Selon des sources de la cahine satellitaire libanaise Al-Mayadeen confirment l’arrivée d’une délégation militaire russe dirigée par le commandant des forces russes à l’aéroport de Qamishli dans le gouvernorat de Hasaka pour achever la médiation visant à parvenir à des accords entre les FDS et l’armée syrienne.

Les sources ont ajouté que « la délégation rencontrera les dirigeants du FDS, pour mener à bien une médiation russe visant à parvenir à des accords entre celui-ci et l’armée syrienne.

Des sources d’Al-Mayadeen ont confirmé, le 4 juillet, que l’armée russe avait augmenté le nombre de ses forces en Syrie à environ un tiers, depuis que la Turquie a proferé des menaces de lancer une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie.

Les sources ont indiqué que « deux avions-cargos russes sont arrivés plus tôt à l’aéroport de Qamishli, transportant environ 300 soldats de l’unité de parachutistes russes, dans le cadre des mesures militaires prises par la Russie dans la région ».

Les sources ont déclaré que « la base de Qamishli est devenue la deuxième base russe la plus importante, après la base de Hmeimim, en termes d’armement et de nombre d’éléments, ce qui offre la possibilité que la région connaisse de nouveaux développements ».

Après cela, le porte-parole des Unités de protection du peuple kurde, qui est la principale composante militaire des FDS, Nouri Mahmoud, a confirmé l’existence d’une évolution positive dans les relations avec le gouvernement syrien en termes de développement des défenses face à l’ Opération militaire turque.

Mahmoud a souligné l’importance du rôle de la Russie dans le maintien de la stabilité dans la région, déclarant: « Nous sommes en contact permanent avec les forces russes et la coalition internationale, et nous avons une coordination avec elles, et Moscou a un poids et un rôle importants en Syrie » espérant qu' »elle joue un rôle efficace dans le maintien d’une relative stabilité à l’heure actuelle ».

Source: Traduit d'AlMayadeen