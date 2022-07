Les ministres des Affaires étrangères d’Iran et d’Arabie saoudite vont se rencontrer à Bagdad, a annoncé samedi le chef de la diplomatie irakienne, dont le pays accueille depuis plus d’un an les pourparlers amorcés entre les deux puissances régionales rivales.

Des représentants de Téhéran et de Ryad ont déjà tenu cinq cycles de discussions à Bagdad, mais toujours dans le plus grand secret. Cette prochaine réunion devrait être la première au niveau ministériel et rendue publique.Le dernier cycle de pourparlers remonte au mois d’avril et aurait réuni de hauts responsables du Conseil suprême de sécurité nationale iranien et des services de renseignement saoudiens.

« Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane nous a demandé d’accueillir à Bagdad une réunion entre les ministres des Affaires étrangères saoudien et iranien », a indiqué le ministre irakien Fouad Hussein, lors d’un entretien à la télévision kurde Rudaw.

« J’ai contacté le ministre iranien des Affaires étrangères à ce sujet. Nous sommes actuellement pris par les préparatifs pour essayer de trouver le bon moment pour inviter les ministres saoudien et iranien, et ils tiendront une rencontre publique », a-t-il dit lors de son entretien en kurde.

« Les autres réunions étaient secrètes et se faisaient entre des responsables des services de renseignement et de sécurité. Maintenant ce sera public, et entre les ministres des Affaires étrangères », a-t-il dit.

Jeudi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian assurait dans une interview avoir été informé par Bagdad que « la partie saoudienne était prête à faire passer les discussions au niveau politique ».

Il a émis l’espoir que les négociations aboutissent à « des relations diplomatiques normales entre l’Arabie saoudite et la République islamique d’Iran ».

Source: Avec AFP