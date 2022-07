Le général de division Hossein Salami, Commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a déclaré le dimanche 24 juillet que les armes sont l’un des facteurs les plus efficaces pour gagner la guerre d’où la détermination de l’Iran à produire des armes les plus avancées.

Il a dit que « devant la puissance infinie de Dieu, chaque puissance semblerait insignifiante autant qu’un moustique et c’est le secret de la victoire dans chaque guerre, car cela faisait avancer les forces et prévenait l’immobilité causée par leur éventuelle peur ».

De temps en temps, les responsables israéliens recourent au bluff de l’application de l’option militaire contre l’Iran, afin de redorer son blason auprès de l’opinion publique et de dissimuler leurs lacunes sécuritaires et politiques même s’ils sont bien conscients que l’armée iranienne dispose de missiles et de drones qui peuvent viser facilement la profondeur d’Israël.

Rappelant que suite à l’annonce de la mise en service prochaine du nouveau drone iranien Kaman-22, Washington a déployé des systèmes de défense aérienne Avenger en Irak et en Syrie.

Le drone est doté d’une gamme d’équipements de combat, de guerre optique et électronique et est conçu sur la base des exigences opérationnelles de l’armée de l’air.

Avec une durée de vol estimée à environ 24 heures et une longue portée de 3000 km, le drone Kaman-22 est capable d’effectuer diverses missions : combat, surveillance et reconnaissance, en utilisant une quantité importante de munitions. Il confère ainsi une capacité de combat supérieure à l’armée de l’air iranienne.

Kaman-12 est en mesure de porter une bonne variation d’armes : un lanceur de roquette de 70 mm, des bombes téléguidées de type Qaem et des missiles anti-blindés Almas ayant une portée de huit kilomètres.

Le drone pourrait porter une charge de 300 kilogrammes. Cela signifie que la charge que peut porter le Kaman-22 est 100 kilogrammes plus lourds que celle portée par le Kaman-12.

Les capacités de la guerre électronique du drone iranien, Kaman-22 sont plus large que le MQ-1 Predator ou le MQ-9 Reaper, fabriqués aux États-Unis.

Le devant du drone est équipé du dispositif de brouillage Chahin qui l’aide à mener une opération de guerre électronique en brouillant les radars de l’ennemi sur la bande X, d’une bombe à laser lourde de 500 livres et d’un indicateur laser destiné à guider la bombe laser.

Autrement dit, le drone Kaman-22 est le premier drone à pouvoir porter des bombes à laser lourdes.

En mettant en parallèle un Kaman-22 et un MQ-1 Predator américain, celui-ci dispose de quatre parties dures sur lesquelles les armes sont installées alors que le Kaman-22 en a sept, ce qui le met dans le même rang que les drones MQ-9 américains.

Source: Avec PressTV