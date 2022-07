De nombreux internautes ont jugé indécents les clichés du couple présidentiel ukrainien publiées dans la version digitale du magazine américain Vogue. Certains jugeant ce shooting excessivement «glamour» eu égard au contexte actuel de conflit.

Toute opération de communication est-elle bonne à prendre en temps de guerre ?

Le 26 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska se sont livrés à un shooting photo pour Vogue – la première dame apparaissant même en couverture numérique de celle-ci.

Derrière l’objectif de la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz, le couple présidentiel a ainsi posé dans le palais présidentiel, s’enlaçant ou se serrant la main.

Olena Zelenska se fait photographier, également, devant une carcasse d’avion à l’aéroport Antonov de Hostomel, avec des soldates ukrainiennes.

Si le chef d’Etat et son épouse se sont confiés, auprès du magazine, sur «la vie en temps de guerre, […] leur mariage et […] leur histoire commune, ainsi que […] leurs rêves pour l’avenir de l’Ukraine», ce sont surtout les clichés particulièrement léchés – pour ne pas dire glamour – qui ont retenu l’attention des commentateurs sur les réseaux sociaux. Ceux-ci se sont ainsi montrés nombreux à dénoncer une forme d’indécence.

«De nombreux soldats ukrainiens meurent chaque jour ; Zelensky : faisons un shooting pour Vogue», ironise par exemple un compte Twitter anonyme, tandis qu’un autre commente, dans la même veine : «Zelensky et sa femme font des séances photos et s’épanchent sur leur amour dans Vogue pendant que les soldats ukrainiens sont envoyés au front pour sauver ce qui peut l’être.»

«Zelensky le président comédien vient de se tirer une balle dans le pied avec ce coup du magazine Vogue avec sa femme, alors que l’Ukraine brûle et est réellement en guerre», estime également un compte Twitter à plus de 50 000 abonnés.

Le leader du parti souverainiste français les Patriotes Florian Philippot s’est également fendu d’un tweet à ce sujet, s’indignant que le couple présidentiel ukrainien s’adonne à un shooting pendant que l’«on demande aux Français de se saigner et de ne plus se chauffer pour leur envoyer des armes, des milliards et refuser le gaz russe».

D’autres internautes saluent quant à eux les choix éditoriaux de Vogue : «Bravo Vogue ! Vraiment une star dans tous ces aspects», «Quelle image puissante» ou encore «Pertinent Vogue, plus de femmes comme ça !», peut-on par exemple lire parmi les commentaires sur la publication Instagram de Vogue, dévoilant la couverture de son édition numérique avec Olena Zelenska.

En outre, le politologue Dominique Reynié a déploré que l’on puisse voir dans le photoshoot de Vogue quoi que ce soit de déplacé, répondant en ces termes à une internaute critique vis-à-vis des Zelensky : «Leur pays est dévasté par les armées de Poutine. […] Comment pouvez-vous voir du « glamour » dans ce qui participe évidemment d’une mobilisation d’opinion en faveur de la résistance ?»

Pour rappel, la Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire visant à «dénazifier» et désarmer l’Ukraine.

Moscou a fait valoir la nécessité de protéger les populations du Donbass, les autorités locales étant en conflit avec Kiev depuis 2014.

Le président russe Vladimir Poutine a également pointé la menace que représenterait l’afflux d’armes depuis les pays de l’OTAN et la constitution en Ukraine d’une «anti-Russie» sous contrôle étranger. Kiev et ses alliés occidentaux dénoncent quant à eux une guerre d’invasion.

Ces derniers ont multiplié ces derniers mois les sanctions économiques et diplomatiques anti-russes ainsi que les livraisons d’armes aux autorités ukrainiennes.

Source: Avec RT