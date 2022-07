Le chef de la délégation russe dans les négociations de Vienne sur la sécurité militaire, Konstantin Gavrilov, a annoncé, le mercredi 27 juillet, « qu’une augmentation de la fourniture d’armes occidentales à l’Ukraine pourrait obliger la Russie à adopter une riposte ferme qui convient à la portée des missiles utilisés par Kiev. »

« L’augmentation de la fourniture d’armes occidentales à Kiev pourrait forcer la Russie à réagir fermement », a déclaré Gavrilov, s’adressant à la session plénière du Forum de l’OSCE sur la coopération en matière de sécurité.

Il a noté que « les caractéristiques tactiques et techniques des armes et équipements occidentaux utilisés en Ukraine constituent une menace pour les citoyens russes ».

« Dans ces circonstances, nous repousserons les néo-nazis de nos frontières proportionnellement à la portée des systèmes de missiles utilisés par Kiev », a-t-il affirmé.

Le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace, avait auparavant indiqué que la Grande-Bretagne a l’intention de « fournir des dizaines de canons et plus de 1 600 pièces d’armes antichars à l’Ukraine ».

Confusion aux USA sur la nature de l’armement fourni à Kiev

Il y a une semaine, le chef d’état-major US, Mark Milley, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés « se sont engagés à fournir à l’Ukraine plus de 20 systèmes de missiles HIMAR, dont 12 ont déjà été transférés à l’Ukraine au cours des derniers mois ».

Mais le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a annoncé, en début de semaine, que le président américain Joe Biden « n’est pas prêt à livrer à l’Ukraine les missiles Atacms d’une portée de 300 kilomètres ».

Il a souligné que Biden « fera tout ce qui est nécessaire pour soutenir et défendre l’Ukraine, mais à condition que nous ne nous retrouvions pas dans une situation dans laquelle nous glissons dans une troisième guerre mondiale ».

Moscou : Nous ripostons à l’armement de l’Ukraine

Entre-temps, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti que « si l’Occident fournit à Kiev des armes de longue portée, les objectifs géographiques de l’opération spéciale en Ukraine iront au-delà des cibles actuelles ».

La Russie a déjà envoyé un mémorandum aux pays de l’OTAN en raison de la fourniture d’armes à l’Ukraine.

Auparavant, M.Lavrov avait indiqué que toute cargaison « contenant des armes à destination de l’Ukraine deviendrait une cible légitime pour la Russie », estimant que l’armement de l’Ukraine par l’Otan constitue « un jeu avec le feu ».

Les forces armées russes ciblent fréquemment des cibles qui, selon elles, sont des dépôts et des stations de distribution d’armes occidentales destinées à Kiev.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen