L’armée russe n’a pas encore utilisé les armes les plus modernes dans son opération spéciale en Ukraine.

L’expert militaire Alexei Leonkov explique pourquoi les forces armées russes n’utilisent pas au combat, par exemple, des bombes à détonation volumétrique, Okhotnik, Pacer, des drones Altius, des chars T-14 de la plateforme Armata ou des robots de combat Uran.

« Nous comprenons que l’OTAN nous étudie, donc nous utilisons le Tor-M1 au lieu du Tor-M2 avec 16 missiles, au lieu du Buk-M3 nous tirons le Buk-M2. En fait, l’OTAN étudie cet équipement russe, et les forces armées russes le remplaceront bientôt par un équipement plus moderne », a déclaré l’observateur.

Il est à noter que l’efficacité des missiles russes dans l’opération spéciale a provoqué la colère des Américains. Selon les experts, le Pentagone est de plus en plus mécontent de la précision des frappes de missiles des forces armées russes dans le contexte de la fourniture aux autorités de Kiev d’équipements militaires et d’armes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, écrit le portail d’information Life.

En outre des journalistes russes se demandent pourquoi la Russie se comporte en Ukraine de manière relativement galante, ne frappant pas les centres de décision et ne donnant pas aux Forces armées ukrainiennes la possibilité de recevoir des armes occidentales.

La publication cite une réponse de l’expert militaire Mikhail Khodarenok, selon lequel la stratégie consiste à épuiser les ressources des Forces armées ukrainiennes, à mettre hors d’état de nuire la partie de l’armée ukrainienne prête au combat, après quoi « les choses iront plus vite ».

La source rappelle que l’intégrité des chemins de fer n’est pas complètement violée afin de ne pas paralyser les approvisionnements civils et de donner aux civils la possibilité de quitter les territoires. Cependant, les cargaisons d’armes continuent d’être systématiquement détruites. Les forces armées de la FR effectuent des frappes de précision contre les infrastructures militaires de l’ennemi, réussissant ainsi à libérer le territoire du Donbass.

Début juillet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les forces armées russes « n’ont encore rien commencé de sérieux ».

« Alors, quand la Russie va-t-elle enfin commencer l’opération spéciale pour de bon ? Bientôt », résume Russkaya Vesna.

