Les médias israéliens ont rapporté que l’unité des parachutistes de l’armée israélienne suit une formation qui simule un combat contre le Hezbollah.

Selon le site Web israélien Walah, la brigade des parachutistes a mené cet exercice de formation dans un village à Chypres, dans le but de savoir comment affronter les combattants du Hezbollah dans les villages libanais, et « les sortir de leurs cachettes et les forcer à combattre en face à face », selon les termes du site.

Ce n’est pas la première fois que l’armée d’occupation israélienne est formée à Chypres. Le mois de mai dernier, elle avait annoncé y avoir envoyé la brigade des commandos, pour s’y entrainer à l’invasion du Liban, dans la perspective de la prochaine confrontation avec le Hezbollah, dans le cadre les activités de la manœuvre baptisée « Véhicules de feu ».

Le site israélien a souligné que « la tâche nécessite un effort physique, mais c’est aussi une bataille d’esprit », ajoutant qu’à l’arrière-plan des exercices se trouvent les menaces du secrétaire du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, qui veut empêcher Israël de pomper le gaz de la plateforme Karish. »

Les médias israéliens ont rapporté que l’occupation israélienne a renforcé ses forces qui protègent le gisement Karish situé dans une zone frontalière maritime contestée par le Liban.

Le colonel de réserve Amos Gilad, a souligné que les menaces de Nasrallah devaient être prises « au sérieux et don s’y préparer, » ajoutant que « si le Hezbollah attaque la plateforme Karish ou toute autre plateforme, alors cela mènera bien sûr à une confrontation qui peut atteindre des dimensions très étendues ».

Sayed Nasrallah avait déploré durant ses dernières interventions qu’Israël puisse entamer l’extraction du gaz du gisement contesté sans aucune considération pour le contentieux en cours. Alors que le Liban ne peut faire de même, en raison entre autres des réserves exprimées par les compagnies pétrolières chargées par le gouvernement libanais des travaux d’exploration et de forage, notamment la Total. Celle-ci avance qu’il faut d’abord procéder à la délimitation des frontières maritimes.

Il a fait constater que mêmes les gisements internes qui ne se trouvent pas dans les zones frontalières font l’objet de tergiversations de la part de ces compagnies, accusant les Etats-Unis et par derrière l’ennemi sioniste de vouloir empêcher les Libanais d’extraire leurs hydrocarbures maritimes, « la seule planche de salut », selon ses termes, face à la crise économique qui sévit dans le pays du cèdre.

Le numéro un du Hezbollah a menacé que la riposte de la résistance ira « au-delà de Karish », faisant allusion aux gisements internes exploités par les Israéliens.

