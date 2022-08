Dans un geste sans précédent, l’armée américaine a procédé à l’arrestation de 50 de ses mercenaires en Syrie, accusés d’espionnage pour le compte des « parties étrangères ».

L’agence de presse Sputnik a écrit à cet égard que ces 50 personnes sont accusées d’avoir contacté le gouvernement syrien et d’autres parties alliées à Damas et donné des informations sur la quantité de pétrole extraite des puits occupés par les États-Unis et le nombre de soldats et d’équipements stationnés dans les bases militaires avoisinantes.

Des proches des détenus ont confié à Sputnik qu’ils avaient été arrêtés par des milices kurdes et sous l’ordre de l’armée américaine alors qu’ils patrouillaient autour de la base militaire US située dans le champ pétrolier d’al-Omar, dans le nord-est de la province de Deir ez-Zor.

En effet, l’arrestation de ces personnes a surpris les gens, d’autant plus qu’une armée d’occupation a arrêté des citoyens syriens sous prétexte de collaboration avec leur gouvernement et les a accusés d’espionnage.

Suite à l’arrestation de ces personnes, les habitants et leurs proches ont commencé à manifester dans la ville d’Al-Harijiah au nord de Deir ez-Zor et ont bloqué les routes en brûlant des pneus de voiture.

Pendant ce temps, un membre de la milice kurde a été tué dans une attaque par des inconnus contre le quartier général des FDS dans la ville de Zabiyan près du champ pétrolier d’al-Omar.

Sputnik a en outre écrit que les Forces démocratiques syriennes continuent de persécuter le peuple et les tribus arabes dans les zones sous leur contrôle et ne cessent d’arrêter et de procéder à des recrutements forcés de troupes.

Récemment, l’armée américaine a formé une force spéciale parmi les habitants de la région pour protéger les puits de pétrole sous son occupation, décision qui se heurte à des manifestations et des protestations populaires de temps à autre.

Selon cette source, l’armée américaine a occupé tous les champs pétroliers et gaziers syriens dans les provinces de Hassaké et Deir z-Zor. De même, des dizaines de nouveaux puits de pétrole dans le nord et l’est de la province de Deir ez-Zor ont été mis en service par des équipes d’ingénierie américaines.

Des sources syriennes rapportent que le vol de pétrole syrien par l’armée américaine a doublé, et que l’US Army sort le pétrole syrien volé par des points de passage illégaux dans le nord-est de la Syrie, dont le point de passage Al-Walid, afin de le vendre sur le marché noir du Kurdistan irakien. Une partie du pétrole volé est également vendue aux terroristes du Front al-Nosra dans la province d’Idlib.

Selon les nouveaux chiffres du ministère syrien du Pétrole, 70 000 barils de pétrole syrien sont volés quotidiennement par les forces d’occupation américaines et leurs mercenaires dans les régions de l’est de la Syrie. Sputnik a déclaré que la quantité de pétrole volé dans les puits de pétrole syriens est de trois millions de barils par mois.

En plus du pétrole et du diesel, les Américains font également passer en contrebande d’énormes quantités de blé et de céréales syriens pour l’utilisation hebdomadaire de leurs soldats en Irak.

Le 30 juillet, le ministère syrien de la Défense a annoncé qu’une des formations de l’armée syrienne avait organisé un exercice tactique de tir réel avec l’armée russe.

L’exercice imitait une attaque à grande échelle contre des positions ennemies fortifiées situées derrière un lac. L’attaque a vu des troupes syriennes traverser le lac et atterrir depuis les airs derrière les lignes ennemies. L’armée a également repoussé un certain nombre de contre-attaques de l’ennemi et déjoué une tentative de débarquement près de ses propres positions.

Des dizaines d’avions de guerre syriens et russes ont pris part à l’exercice. Des avions de chasse ciblaient l’ennemi de l’autre côté de la ligne de front, tandis que des hélicoptères débarquaient des troupes et évacuaient les blessés. Les défenses aériennes syriennes ont également abattu un certain nombre de drones fictifs qui tentaient de soutenir les forces ennemies.

L’exercice sans précédent a réuni le ministre syrien de la Défense, le lieutenant-général Ali Mahmoud Abbas, et le commandant du groupement militaire russe en Syrie, le colonel général Aleksandr Chaiko. Le général de brigade Suheil al-Hassan, commandant de la 25e division d’élite des forces de mission spéciale de l’AAS, a dirigé l’exercice.

Les récents exercices de l’armée syrienne sont intervenus au milieu des menaces de la Turquie, dont l’armée et ses mandataires se préparent actuellement à lancer une nouvelle opération à grande échelle contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. L’armée syrienne a déjà prévenu qu’elle était tout à fait prête à repousser toute « agression » de la Turquie sur le territoire syrien.

Les observateurs soulignent que l’annonce des détails des exercices de l’armée syrienne est porteuse de nombreux messages politiques du nord de la Syrie pour la Turquie et le régime sioniste.

Le message le plus important de ces exercices est la poursuite du renforcement du pouvoir de dissuasion de l’armée syrienne après les dégâts infligés aux infrastructures du pays et les tentatives visant à anéantir le pays pendant la guerre imposée en Syrie.

L’armée syrienne a atteint une telle force de dissuasion, et ce malgré les agressions successives du régime sioniste et malgré le fait que les forces du mal, y compris les États-Unis, la Turquie, l’Angleterre, la France et le régime israélien, aient eu recours à divers groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda, Daech et Front al-Nosra pour détruire le pays de manière planifiée pendant les années de guerre.

Les experts qui surveillent de près les développements en Syrie avouent que les récents exercices de l’armée syrienne ont eu une différence importante par rapport aux exercices précédents, à savoir la diversité de ses opérations terrestres, maritimes et aériennes.

Le point qui mérite réflexion est que la très grande similitude de la zone d’exercice avec la zone que la Turquie a menacé d’attaquer dans le nord de la Syrie, ce qui signifie que les commandants de l’armée syrienne sont tout à fait prêts à faire face aux agissements illégaux de l’armée turque et des groupes terroristes qui lui sont affiliés.

Source: Parstoday