La situation s’est embrasée ce vendredi 5 août dans la bande de Gaza avec les raids aériens et les pilonnages israéliens qui se sont abattus sur plusieu rs régions, tuant entre autre le chef militaire du Jihad islamique, dans une attaque ciblée.

L’entité sioniste était sur le qui-vive depuis le mardi 2 août , date à laquelle l’armée d’occupation a arrêté un dirigeant du Jihad islamique, cheikh Bassam al-Saadi et des dizaines de membres de cette organisation de résistance palestinienne, à Jénine, en Cisjordanie occupée. Le jour même, le Jihad islamique annonçait le martyre du jeune palestinien Dirar al-Kafrani dans le camp de Jénine.

Mercredi soir, il a réclamé la libération de cheikh Bassam. Son bras militaire les Brigades al-Qods a menacé de riposte à son arrestation. La famille de ce dirigeant qui est l’un des fondateurs de l’organisation a réclamé un suivi médical de la part d’un comité médicale. Il avait été arrêté après avoir été agressé ainsi que sa femme. Des traces de sang sont visibles dans sa maison, ce qui laisse prévoir qu’il est blessé.

Depuis cette date, Israël ferme les passages frontaliers de la bande de Gaza, par crainte de représailles à ces arrestations.

Ce vendredi, vers 16 :25, l’armée d’occupation israélienne a lancé une série de raids aériens contre la bande de Gaza.

Quelque temps plus tard, le Jihad islamique et son bras armé Brigades al-Qods ont annoncé la martyre de Taysir al-Jaabari, le chef militaire de l’organisation sans préciser les circonstances de son assassinat. Une vidéo sur des images présumées de son assassinat montre un appartement visé dans un batiment.

Les raids et les pilonnages ont bombardé des positions de la résistance, notamment des centres d’entrainement du Jihad islamique, mais aussi des zones résidentielles.

Ont été visés dans les raids aériens:

La Tour de Palestine dans le quartier Rammal au centre de Gaza. Un appartement y a été touché.

Une voiture a été visée dans le quartier Choujaiyat.

La localité al-Fakhary, située à l’est de la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza

L’artillerie israélienne a bombardé les zones suivantes :

L’est de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza

Le centre de la bande de Gaza

La région Charab al-Assal, à l’est de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza.

Selon un bilan provisoire publié par le ministère de la Sante à Gaza : il y a 9 martyrs dont une petite fille de 5 ans, une femme de 23 ans, et 55 blessés. L’armée israélienne parle de 15 tués selon l’AFP.

Du côté des colonies dans l’enveloppe de Gaza, les colons israélien ont été sommés de rester dans les abris. Certains ont fui la région.

Seulement le Jihad islamique

L’armée israélienne a déclaré avoir lancé une guerre contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Des responsables sécuritaires israéliens ont fait part pour le quotidien israélien Yediot Ahronot, qu’ils œuvrent pour que le Hamas reste à l’écart de ce conflit.

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré : « l’ennemi israélien a commis un nouveau crime et il devrait en payer le prix et en assumer l’entière responsabilité … c’est lui qui a commencé l’escalade contre la résistance et il devrait en assumer la responsabilité ».

Pour sa part, le Front populaire pour la libération de la Palestine -commandement général a affirmé : « l’ennemi se leurre qu’il est capable de prendre à parti uniquement le Jihad islamique et de briser l’unité des combattants sur le terrain »

Une bataille sans ligne rouge, selon le Jihad

Pour sa part le chef du Jihad islamique Ziad Nakhalé a déclaré que cette nouvelle agression est « une déclaration de guerre contre le peuple palestinien », assurant qu’il n’y aura pas de ligne rouge dans cette bataille.

« J’annonce au peuple palestinien que Tel Aviv sera sous les coups de la résistance », a-t-il menacé.

Selon lui, il est trop tôt de parler de médiation après les martyrs palestiniens qui sont tombés.

« Je parle de combat et non de surprises de terrain pour le moment », a-t-il taclé.

Indiquant que les Israéliens ont commis cet acte pendant la médiation égyptienne, « le Caire devrait répondre à cet affront », a-t-il insisté.

« Ce sera un jour de victoire. L’ennemi doit s’attendre à un combat sans merci », a aussi affirmé le numéro un du Jihad islamique.

Source: Divers