Les brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique ont tiré une salve de plus de 100 missiles en direction de Tel-Aviv et de ses environs, au centre la Palestine occupée, dans le cadre d’une première riposte à l’assassinat le vendredi 5 août de leur commandant Taysir al-Jaabari.

Un missile de longue portée a été tiré depuis le nord de la bande de Gaza, en direction des territoires occupés. Des sirènes d’alarme ont été entendues dans les colonies de l’enveloppe de Gaza, à Yebna, au-dessus du littoral sud de Tel Aviv, à Rishon Letsion et Bat Yam.

D’autre part, les brigades de la résistance nationale, bras armé du Front démocratique ont revendiqué le pilonnage de la colonie de Netevot .

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, les médias

Les endroits où les sirènes ont retenti

israéliens ont indiqué que des sirènes d’alarme ont retenti dans cette colonie, et des salves de roquettes intensives sont tirées vers les villes du sud.

« Durant la dernière demi-heure, ont été tirés 70 missiles », ont-ils précisé.

Vers minuit 25 minutes, une nouvelle salve s’est dirigée en direction de la colonie de Sederot, ont rapporté les médias israéliens.

Maison d’un colon touchée à Ashkelon

Et les brigades Moudjahidoune ont renvendiquee des tirs de roquettes sur Nahal Oz

Vers 00:30, le correspondant d’al-Manar a rendu compte d’un raid israélien dans l’entourage de l’Université ouverte al-Qods, située au nord de Beit Lahia dans la bande de Gaza

Dans une interview avec cette télévision, le responsable du bureau médiatique du Jihad islamique Daoud Chéhab avait auparavant assuré que l’assassinat d’al-Jaabari ne passera pas sans riposte.

« Nous sommes face à une guerre ouverte qui ira le plus loin possible. La résistance ne sera pas brisée », a-t-il affirmé.

« Ce qui se passe aujourd’hui est une guerre agressive et traitre qui vise le peuple palestinien et la résistance l’affrontera en toute puissance et fermeté », a-t-il ajouté.

