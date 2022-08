Le chef du bureau des médias du Mouvement du Jihad islamique en Palestine, Daoud Shehab, a affirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Nous ne laisserons pas ce crime rester sans réponse, et nous sommes face à une guerre ouverte qui risque de prendre une dimension régionale, la résistance ne sera pas brisée. »

Le chef du bureau des médias du Mouvement du Jihad islamique en Palestine, Daoud Shehab, a ajouté: « ce qui se passe à Gaza est une déclaration de guerre contre le peuple palestinien dans son ensemble ».

Shehab a indiqué que ce qui se passe est une « guerre agressive et perfide visant le peuple palestinien », soulignant que « la résistance palestinienne l’affrontera avec toute sa puissance et sa détermination ».

Il a poursuivi : « l’ennemi doit comprendre la leçon, et le message doit lui parvenir, avec toute sa force et sa constance. La résistance est en pleine préparation, et les prochaines heures le prouveront ».

Shehab a expliqué à Al-Mayadeen que « l’ennemi israélien a chercher à contrecarrer toutes les médiations depuis que le Jihad islamique s’est déclaré vigilant suite à l’arrestation du leader Al-Saadi ».

Nous sommes liberés de toutes les médiations … et nous sommes confrontés à une guerre ouverte

Il a noté que « juste une heure avant l’agression, nous étions en contact avec les frères égyptiens, qui nous ont présenté des propositions, et nous les avons traitées de manière positive ».

Le responsable du bureau des médias du Jihad islamique a confirmé que « l’assassinat a mis fin à toutes les médiations qui l’ont précédé, et nous sommes maintenant libres de tout, et nous sommes confrontés à une guerre ouverte », ajoutant que « ce crime ne passera pas sous silence, et pour cause nous nous concentrons entièrement sur la réponse, sur la confrontation , sur la bataille quelque soit sa durée. »

Shehab a déclaré qu' »Israël mène une guerre ouverte, et la trahison ne lui est pas étrangère, et donc la réponse doit être différente », soulignant que « le crime d’assassinat a mis un terme à toutes les médiations, et donc nous sommes maintenant libres et liberés de tout engagement, et prêts à faire face à une guerre ouverte. »

De son côté, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la mort de 10 martyrs, dont une fille, et plus d’une cinquantaine blessés, à la suite du bombardement israélien de Gaza.

Plus tôt dans la journée, un porte-parole des forces d’occupation a également annoncé le début d’une opération militaire contre le mouvement du Jihad islamique dans la bande de Gaza.

Aujourd’hui, vendredi, la chambre commune des factions de la résistance palestinienne a pleuré le grand chef, le responsable de la région nord des Brigades Al-Qods, le martyr Taysir Al-Jabari.

La chambre commune a déclaré, dans un communiqué : « Alors que nous pleurons le martyr, le grand dirigeant, le responsable de la région nord de Saraya al-Quds, Tayseer al-Jabari (Aba Mahmoud) et ses frères martyrs, nous tenons l’ennemi sioniste totalement responsable de cette agression. En faisant cela, il se trompe. »

Source: Traduit d'AlMayadeen