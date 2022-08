Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sarii (Saree), a annoncé le samedi que « toutes les forces militaires, armée et comités populaires compris, sont prêtes et disposées à soutenir nos frères palestiniens si nécessaire ».

Sarii a afirmé que « les forces armées yéménites sont prêtes à exécuter toute directive émise par les dirigeants pour soutenir le peuple palestinien », notant que « toute attaque contre la Palestine est une attaque contre le Yémen et toute la résistance ».

Le Bureau politique du mouvement Ansarullah au Yémen a fermement condamné l’agression israélienne contre la bande de Gaza et appelé les peuples des nations arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités et à soutenir la Palestine.

L’Association des savants yéménites avait affirmé, vendredi 5 aout, que « l’agression sioniste contre Gaza et son peuple assiégé, et l’assassinat des hommes du jihad et de la résistance, doit mobiliser le peuple libre en Palestine et dans tous les pays islamiques ».

Depuis Vendredi 5 août, l’armée d’occupation israélienne mène une offensive contre la bande de Gaza, qui a entraîné la mort de 29 personnes, dont 6 enfants, selon le ministère de la Sante de Gaza.

3 chefs militaires du Jihad islamique figurent parmi les martyrs : Taysir al-Jaabari, Khaled Mansour et Ra’fat al-Zameli.

Source: Médias