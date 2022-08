Décidement la guerre des médias bat son plein: en effet d’un côté, les sources spéciales de la chaine satellitaire qatarie alJazeera et ceux des médias israéliens rapportent un éventuel accord sur un cessez-le feu, et de l’autre, les sources spéciales de la chaine satellitaire libanaise alMayadeen rapportent que toutes les fuites israéliennes sur une trêve à Gaza sont fausses.

Des sources palestiniennes privées d’Al-Mayadeen ont confirmé ce Dimanche que toutes les fuites israéliennes sur une trêve sont fausses.

Ces sources palestiniennes ont affirmé : « L’ennemi israélien tente de répéter le scénario de la trahison de vendredi dernier, exploitant la faiblesse des médiateurs ».

Les sources ont ajouté que « le mouvement du Jihad islamique ne veut pas pour le moment parler de trêve, malgré la pression intense ».

Et de noter : « Le mouvement du Jihad islamique a pris la décision de ne s’engager dans aucun effort de médiation avant d’avoir vengé l’agression et les assassinats israéliens ».

Selon la chaine satellitaire libanaise alManar, un dirigeant du Jihad islamique, Mohammad Chalah , a affirmé sur son plateau : « il y a des contacts intensifs de la part des médiateurs pour parvenir à une accalmie. Mais sans aboutir à des résultats » ajoutant , « la résistance poursuit ses frappes en riposte aux crimes perpetrés contre les chefs des Brigades alQods ».

Et de poursuivre : « Nous voulons maintenir l’entité dans les abris en représailles au crime commis par l’armée d’occupation ».



Paradoxalement, des sources spéciales à alJazeera ont confirmé qu’un accord sur un cessez-le-feu sera annoncé à 17:00 heure locale par le médiateur égyptien. Sachant que cesez-le-feu est censé entré en vigueur à 20:00 heure locale.

Toujours selon ces sources, l’accord comprend la réduction de l’embargo sur la bande de Gaza et l’autorisation de permettre au camions-citernes qui transportent du fuel de pénétrer à la station d’électricité dans la bande de Gaza.

Pour leur part, les médias israéliens ont rapporté du chef des renseignements israéliens, que des négociations auraient lieu avec l’Egypte pour un cessez-le-feu « humanitaire » cet après-midi, dimanche, en préparation de la fin de l’opération contre la bande de Gaza.

Le président de la commission des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset, Ram Ben Barak, a accordé une interview à la radio israélienne 103FM, et a affirmé au début de son discours : « Je crois que les objectifs de l’opération ont été atteints ».

Walid Al-Awad, membre du Bureau politique du Parti populaire, a répondu à cela en disant : « Ce que les médias sionistes font circuler que le cabinet considère que tous les objectifs ont été atteints et qu’il n’a pas l’intention d’étendre l’opération, est une nouvelle ruse et un piège mis en place par l’occupation qui exige prudence. L’appétit de sang et d’agression chez l’ennemi tyran est sans limites ».

Anwar Abou Taha , membre du Jihad islamique a rapporté à alJazeera, depuis la Turquie « qu’aucun accord n’a été conclu pour l’instant car l’ennemi israélien poursuit son agression, et tant qu’il n’aura pas cessé, nous poursuivrons notre lutte » soulignnat » nous négocions pas avec l’ennemi israélien, nous communiquons avec les médiateurs égyptiens ».

