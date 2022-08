Troisième jour de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza : Pour la première fois depuis son déclenchement les missiles de la résistance palestinienne sont arrivés jusqu’à la ville sainte d’al-Qods, en passant par Tel Aviv et Bir as-Sabaa (Beersheba), sans compter les colonies d’Ashkelon, Sderot et Ashdod, ainsi que les positions militaires israéliennes stationnées dans l’enveloppe de Gaza.

Le nombre des roquettes tirées est sans précédent selon les médias israéliens. En fin de journée, la radio israélienne avançait que 950 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza depuis le vendredi.

Le correspondant de la télévision israélienne Channel 13 Almog Booker a déclaré que « cette journée était folle avec ce qui s’est passé à travers les colonies dans l’enveloppe de Gaza », soulignant que « les salves de roquettes n’ont tout simplement pas cessé », ajoutant que « cette journée était exceptionnelle ».

Sachant bien que ces roquettes n’ont pas les capacités destructrices et meurtrières des missiles israéliens, mais la poursuite de leurs tirs constitue néanmoins un affront pour l’armée israélienne. Celle-ci diffusait les images vidéo des plateformes des roquettes ayant été détruits sans parvenir toutefois à les faire taire !

Alors que le Jihad islamique diffusait de son côté une vidéo sur les missiles en sa détention et ses tirs de roquettes.

Un armement pas encore utilisé

Dans la journée, les sources palestiniennes ont confié pour la télévision libanaise d’information al-Mayadeen que le Jihad islamique dispose de plusieurs armements qui brisent l’équilibre des forces.

« Cet armement peut changer sérieusement la face de la bataille actuelle », a assuré cette source sous le couvert de l’anonymat.

« Mais la résistance n’a pas encore décidé d’utiliser cet armement qui brise l’équilibre des forces maintenant ou si elle le laisse pour une phase ultérieurement », a-t-il précisé.

Les positions militaires israéliennes visées

Le député israélien Nir Barakate lors d’une tournée dans l’enveloppe de Gaza

Après une nuit très lourde au cours de laquelle au moins 15 palestiniens ont été tués dans les raids israéliens contre le camp Jabalia et Rafah, et le martyre d’un important chef de la branche armée du Jihad islamique Khaled Mansour, les tirs de la résistance ont repris dès 8 :00 du matin.

Selon un compte rendu réalisé par l’agence palestinienne en ligne Pal Today, la plupart ont été revendiqués par les Bridges al-Qods.

Les premiers ont été dirigés vers la ville sainte d’al-Qods occupée à une heure d’intervalle.

Puis s’en sont suivi des rafles de tirs sur les colonies de Sderot, Nirim…

Les positions militaires israéliennes situées dans l’enveloppe de Gaza n’ont pas été épargnées : celles de Kissoufim et ses environs, celle de Nahal Oz, puis les passages frontaliers Sofa et d’Erez.

Dans l’une d’entre elles, des soldats israéliens ont été filmés en train de fuir.

La colonie Ashkelon frappée

A Ashkelon

Vers midi et demi c’est la colonie Nir Oz qui a été visée puis vers 13 :00, des rafales de roquettes ont visé Ashkelon, elles avaient été lancés conjointement par les Brigades al-Qods, les Brigades de la résistance nationale et les Brigades des Moujahidines et les Brigades des martyrs d’al-Aqsa.

Cette colonie a plusieurs fois été pilonnée dans l’après-midi. Une video a filmé les images d’un bâtiment qui a pris feu après avoir été frappé par une roquette.

Vers 20 :25, les médias israéliens relayés par al-Jazeera rendait compte qu’un colon a été blessé lorsqu’une roquette s’est abattu sur un bâtiment qui n’a pas été intercepté.

Il s’agirait d’une usine qui a aussi été frappée et sérieusement endommagée.

A partir de 15 :30, le rythme des tirs de la résistance s’est accéléré.

En l’espace de 10 minutes, 130 roquettes et missiles ont été tirés par les Brigades al-Qods sur une large étendue de la Palestine occupée, de Tel Aviv et Bir as-Sabaa, en passant par la base Belmahim, Ashdod, Ashkelon, Netivot dont la station des train a été touchée, Meftahim,…

Selon al-Jazeera, toutes les colonies de l’enveloppe de Gaza, soit 58 villes et localités ont été visées.

Vers 19 :00, les médias israéliens déploraient des tirs de roquettes sur Ashkelon et Sderot.

Par la suite, l’armée israélienne a diffusé ses recommandations aux colons qui habitent dans l’enveloppe de Gaza leur prescrivant de ne pas quitter leurs sites fortifiés d’ici une demi-heure.

A partir de 19:30, les tirs de roquettes ont été intensifiés. En une demi-heure une cinquante de roquettes a visé le sud de Tel Aviv.

Sur al-Jazeera, ont été diffusées les images des colons en train de fuir la plage de Tel Aviv pendant que les sirènes d’alarme retentissaient dans la ville.

Il est question que deux missiles ont été intercepté au-dessus de Tel Aviv et l’aéroport Ben Gourion ou les vols ont été suspendus. Selon la radio israélienne, des voyageurs ont été ramenés depuis l’avion a bord duquel ils avaient débarqué.

Des colonies de l’enveloppe de Gaza sont aussi visées dont Ritshon Letsion pour la première fois,

Le Jihad islamique refuse un cessez-le-feu sans ses conditions

Les tirs de la résistance étaient opérés simultanément avec les efforts menés par l’Egypte pour parvenir à un cessez-le feu, alors que les voix s’élevaient au sein du gouvernement de Yaïr Lapid pour le réclamer, au motif que les objectifs voulus par cette opération ont été réalisés. L’accord stipule l’ouverture des passages frontalier fermés depuis une semaine, alors que les hôpitaux de la bande de Gaza annonçaient manquer de fuel et mettaient en garde qu’ils ne seraient plus en mesure d’accueillir les blessés.

Jusqu’à l’écriture de cet article, le Jihad islamique refuse ce cessez-le-feu. Son porte-parole à Gaza, Tareq Salmi a indiqué pour al-Manar que ses conditions n’ont pas encore été acquiescées, assurant continuer la confrontation.

L’une des conditions réclamée est de libérer cheikh Bassam al-Saadi, un responsable du Jihad qui a été arrêté le dimanche 2 aout à Jénine en Cisjordanie occupée et des garanties sur l’arrêt de l’escalade. Le Jihad réclame aussi la libération du prisonnier Awawdat, en grève de la faim et son hospitalisation. Il exige l’allègement du blocus sur gaza et de permettre l’entrée du fuel.

Au début de la soirée, il a été question d’un raid sur une voiture dans la rue Omar al-Kokhtar dans la ville de Gaza et de trois martyrs palestiniens.

Vers 20:00, le cimetière al-Falouja, au nord de la bande de Gaza a fait l’objet d’un raid au cours duquel ont été tués 8 palestiniens dont 5 enfants et adolescents: Jamil Najem (13ans), Jamil Najmeddine Najem (4 ans), Hamed Najem (16 ans) Najmi Abou Kerech ( 14 ans) et Mohamad Salah Najem (17 ans) .

Le dernier bilan des palestiniens martyrs depuis vendredi s’élève à 41, dont 11 enfants et adolescents et 4 femmes et plus de 750 blessés.

Source: Divers