Sanaa a organisé ce lundi 8 aout un énorme rassemblement pour commémorer l’épopée d’Achoura et exprimer le soutien su peuple yéménite au droit du peuple palestinien de répondre aux attaques israéliennes.

« Tous les peuples libres de la oumma doivent se tenir aux côtés du peuple palestinien opprimé », a été le mot d’ordre de cette marche au cours de laquelle ont été brandis des drapeaux et des bannières yéménites et palestiniens.

« Nous affirmons notre solidarité avec les peuples de notre oumma islamique, et nous considérons cela comme un élément essentiel de notre engagement religieux sans compromis », a-t-elle déclaré dans un communiqué, soulignant sa condamnation de « toutes les formes de normalisation et de la relation avec l’ennemi israélien »

La déclaration condamne fermement « l’agression israélienne contre Gaza, visant les chefs de la résistance et les incursions répétées dans la sainte mosquée Al-Aqsa », et soutenu « le droit palestinien de riposter aux agressions israéliennes ».

Entre le vendredi et le dimanche, l’entité sioniste a mené une offensive de trois jours contre la bande de Gaza, au cours de laquelle elle a tué 43 Palestiniens dont 15 enfants, 4 femmes et 2 chefs militaires du mouvement de résistance Jihad islamique, et blessé plus de 300 autres.

« Notre position de principe est avec l’axe du jihad et de la résistance, face aux Juifs sionistes jusqu’à ce qu’ils soient vaincus et que les lieux sacrés de la Palestine soient libérés », indique le texte du communiqué.

En outre, le texte tient à réaffirmer « notre position aux côtés du Liban face aux attaques israéliennes et ses menaces et aux côtés de la résistance islamique représentée par le Hezbollah ».

« La force que le Hezbollah a accumulée ne constitue pas une puissance pour le Liban seulement. Elle est pour toute la oumma. C’est le fer de lance de l’axe de résistance », a-t-il souligné.

Concernant le cessez-le-feu en vigueur au Yémen depuis plus de 4 mois, le communiqué du rassemblement affirme : « À la lumière de la trêve annoncée, nous disons à la coalition de l’agression, (La coalition arabe menée par l’Arabie saoudite, ndlr) que nos doigts sont sur la gâchette, et nous continuons à préparer nos forces pour affronter votre agression, votre siège et votre arrogance », notant que « notre position face à l’agression contre notre pays est fondée sur des principes du point de vue de notre identité religieuse. »

La déclaration conclut: « notre position envers l’agression est un saint djihad et un devoir religieux, humanitaire et patriotique », soulignant que « nous n’épargnerons aucun effort pour faire face à l’agression, quelle que soit l’ampleur des défis et des sacrifices ».

Des marches similaires ont été organisées dans d’autes villes et provinces yéménites dont Saada, Hodeïdat, Omrane, Hojat,…

Rassemblement à Saada

Source: Médias