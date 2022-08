Les médias israéliens ont estimé ce Lundi dans leur évaluation sur le Jihad islamique durant ces trois jours de confrontation que « la sensibilisation que le Jihad islamique a réussi à fair au niveau de la conscience populaire ne peut être ignorée » soulignant que « le Hamas jouit de capacités qu’il faut multiplier des centaines de fois , alors que le Hezbollah jouit de capacités à multiplier par mille fois ».

Une analyse qui intervient après l’annonce de l’entrée en vigueur de l’accord d’un cessez-le feu entre l’occupation israélienne et le Jihad islamique palestinien, via une médiation égyptienne, et qui est entré en vigueur à partir de 23h30 Dimanche.

Un cessez-le-feu qui est intervenu suite à l’annonce par les Brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique vendredi, du début de la riposte à l’agression de l’occupation israélienne sur Gaza, tirant environ 1 000 missiles vers les territoires occupés de Palestine, après que l’occupation israélienne a lancé une agression contre la bande de Gaza.

Commentant cela, le colonel de réserve Kobi Merom a déclaré à la Treizième chaîne israélienne : « Je pense que la sensibilisation que le Jihad islamique a prvoqué dans cette confrontation armée ne peut être ignorée ».

Merom a ajouté : « Le Jihad a pu lancer un millier de missiles en 3 jours, perturbant la vie de dizaines de milliers d’Israéliens, et cela doit être mis sur la table lorsque nous évaluons des exploits de cette opération. »

Il a poursuivi: « Je pense que ce ne sera pas l’image de la prochaine guerre. Le défi consiste à affronter le Hamas et le Hezbollah. La guerre ne se déroulera pas dans une seule arène, mais dans plusieurs arènes, et elle sera des centaines de fois plus massive, avec des milliers de missiles contre le front intérieur et des centaines de victimes et de dégâts », notant que « tel sera le scenarion de la prochaine guerre et non celui de ces trois derniers jours ».

Médias israéliens : le Hamas a des centaines de fois plus de capacités, et le Hezbollah en a mille fois plus

Dans ce contexte, les médias israéliens ont noté que « le Hamas jouit de capacités qu’il faut multiplier des centaines de fois , alors que le Hezbollah jouit de capacités à multiplier par mille » soulignant que « le scénario le plus inquiétant est dans une confrontation multi-arénes ».

L’ancien commandant adjoint de la division de Gaza, le général de brigade (de réserve) Nitzan Nurial, a mis en garde dans une interview à la radio israélienne 104.5FM, contre le fait que « le Hamas jouit de capacités qu’il faut multiplier des centaines de fois , alors que le Hezbollah jouit de capacités à multiplier par mille.

Imaginez ce qui se passerait dans une confrontation totale sur plusieurs fronts. C’est un signal d’alarme pour quiconque pense combler les lacunes dans la protection du front intérieur « .

Il a souligné que « le systéme de défense Iron Dome a certaines capacités limitées », notant que « dans une confrontation multi-arénes, il ne fait aucun doute que les scènes de chute de missiles seront complètement différentes, et nous devons nous y préparer ».

Ce sera difficile avec des missiles de précision à Tel-Aviv

À son tour, l’ancien porte-parole des forces d’occupation israéliennes, Avi Benyahu, a déclaré à la chaine israélienne Channel 12 que « la prochaine fois, ce ne sera pas une promenade en plein air », et que ce « sera difficile avec des missiles de haute précision vers Tel-Aviv, que ce soit avec le Hamas et certainement avec le Hezbollah, il y aura des morts et des blessés et pendant longtemps. »

Selon Benyahu, « Il faut s’adapter aux attentes de la tournée. La prochaine fois, ce ne sera pas un pique-nique, donc nous ne devrions pas dormir en faisant de doux rêves. Ce qui s’est passé dans Operation Dawn était une petite promotion, et ce ne sera pas ainsi dans la prochaine guerre. »

Plus tôt dans la journée, le journal israélien Haaretz a déclaré dans son éditorial que l’opération constituait « une autre preuve de l’échec total de la politique israélienne envers Gaza », alors que les batailles violentes devenaient « plus fréquentes » et que la « routine de vie des les Israéliens étaient violées encore et encore. »

Source: Traduit d'AlMayadeen