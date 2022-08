Le stand iranien au forum militaire et technique Armée 2022, qui se déroule dans la région de Moscou, présente entre autres les drones Quadcopter, Mohajer 6 (« migrant ») et Karrar-3, qui attirent la plus grande attention des visiteurs, a déclaré à Sputnik un représentant du pays, Nayafi Pour Dawood.

« Ceux qui suivent les actualités, savent bien de quoi sont capables nos drones. Cela s’applique notamment à ce qui s’est passé dans le golfe Persique. Les drones […] attirent le plus d’attention ici », a indiqué M.Dawood.

Quadcopter

Le Quadcopter est un drone à double usage. Il peut notamment lutter contre les incendies ou transporter des projectiles. Les deux versions de cet appareil sont exposées au forum Armée 2022. Le poids du Quadcopter au décollage est de 21 kilogrammes, il peut emporter une charge de 1 à 7 kilogrammes.

Son rayon d’action est de 10 kilomètres et son plafond est de 400 mètres. Le drone peut rester en vol jusqu’à 60 minutes.

Mohajer 6

Le poids du Mohajer 6 est de 670 kilogrammes, il peut transporter une charge de 100 kilogrammes.

Cet appareil a un rayon d’action de 200 kilomètres et peut atteindre environ 5 kilomètres d’altitude. Son autonomie est d’environ 12 heures.

Karrar-3

Le Karrar-3 pèse 510 kilogrammes, il est capable de transporter une charge de 250 kilogrammes et de voler à 9 kilomètres d’altitude. Les représentants de l’Iran ont déclaré à Sputnik qu’il peut servir à la fois comme un drone de frappe et comme un drone kamikaze.

L’Iran expose par ailleurs des missiles, divers systèmes de défense aérienne et des lance-roquettes multiples au forum Armée 2022.

Source: Avec Sputnik