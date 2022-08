Trois soldats syriens ont été tués et plusieurs autres blessés, le mardi 16 août, suite à une agression menée par les avions de l’occupation turque au nord d’Alep, a précisé une source militaire syrienne, à l’agence officielle SANA.

Et d’ajouter: « les avions de combat turcs ont visé, dans l’après-midi de mardi entre 14h37 et 15h00 (heure locale), certains positions militaires dans le rif d’Alep. Trois soldats syriens sont tombés en martyr et six autres blessés ».

« Cette agression intervient dans le contexte du soutien continu du régime turc aux groupes terroristes armés. Nos forces armées ont répondu à l’agression, en ciblant et détruisant certains sites de l’occupation, leur infligeant des pertes humaines et matérielles. Des groupes terroristes armés ont également été pris pour cible, et certains de leurs points et centres d’entraînement ont été détruits », a-t-on poursuivi de même source.

« Apres l’intensification des provocations du régime turc et ses agressions continues différentes zones du territoire syrien, nous affirmons que toute agression contre n’importe quelle position militaire de nos forces armées se heurtera à une réponse directe et immédiate sur tous les fronts », a en outre prévenu cette source militaire.

Ces développements surviennent à un moment où la ville d’Aïn al-Arab, Kobani, et le nord du rif d’Alep, font l’objet d’escalade militaire remarquable, à travers un échange de bombardements entre l’armée turque et les ‘Forces démocratiques syriennes’ (FDS), entrainant la mort en martyr de plusieurs civils et ainsi que des membres de l’armée syrienne déployés dans la région.