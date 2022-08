Le correspondant d’Al-Mayadeen en Palestine occupée a rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la région orientale de Naplouse avec des dizaines de véhicules militaires se dirigeant vers le tombeau de Joseph ».

Il a souligné que « le but de l’assaut est de permettre à des centaines de colons d’atteindre le Tombeau de Joseph, tandis que des jeunes Palestiniens tiennent tête aux forces d’occupation ».

Il a également ajouté que « deux Palestiniens ont été blessés par les balles des forces d’occupation israéliennes près du nouveau camp d’Askar, à l’est de Naplouse ».

Et de poursuivre : « la brigade de Naplouse et la brigade de Balata sont engagées dans des affrontements avec les forces d’occupation israéliennes à proximité du tombeau de Joseph ».

Des dizaines de civils ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes lors de l’assaut des forces d’occupation israéliennes à l’est de Naplouse.

Des sources locales ont également indiqué à l’agence palestinienne Wafa que les forces d’occupation ont pris d’assaut, en grand nombre, les rues Al-Quds et Amman, les environs du Tombeau de Joseph à l’est de Naplouse, et les camps d’Askar et de Balata, au milieu des tirs, des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes, qui ont provoqué des dizaines de suffocations.

Et les médias israéliens ont rapporté « des dommages à un véhicule militaire de l’armée d’occupation après avoir été abattu près du tombeau de Joseph à Naplouse ».

Source: Traduit d'AlMayadeen