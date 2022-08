L’Iran a annoncé, le mercredi 17 août, être prêt à la conclusion « immédiate » d’un accord avec les États-Unis, pour l’échange de prisonniers entre les deux pays.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré, lors d’une conférence de presse, que Téhéran « est prêt à conclure un accord garantissant le retour immédiat de citoyens iraniens innocents dans les bras de leurs familles », rapporte l’agence de presse locale IRNA.

Kanaani a ajouté que « l’Iran a toujours affirmé, par divers canaux, sa volonté de poursuivre sérieusement la question de l’échange de prisonniers avec les États-Unis, indépendamment des négociations sur le nucléaire ».

Le porte-parole a affirmé la surprise de Téhéran face à la « propagande négative » de Washington à son encontre, « au lieu de s’engager pragmatiquement dans la question de l’échange des prisonniers iraniens, détenus pour des raisons futiles, et de lever les obstacles qui barrent cette voie ».

L’agence de presse, cité par Anadolu, n’a pas indiqué le nombre d’Américains arrêtés ou détenus en Iran, ni leur identité. Elle n’a pas non plus fourni de plus amples détails concernant l’accord entre les deux pays.

En 2019, un échange de prisonniers a été effectué entre Téhéran et Washington, au cours duquel l’Iran avait libéré un américain, qui avait été détenu pendant 3 ans, pour des accusations d’espionnage.

À l’époque, Téhéran a déclaré que les autorités américaines détenaient environ 20 Iraniens dans ses prisons.