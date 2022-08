Les médias israéliens ont rapporté ce Jeudi « qu’Oman refuse d’ouvrir son espace aérien aux vols civils israéliens » ajoutant que « la pression iranienne fait son effet ».

Le journal Israel Hayom a ajouté : « Autrement dit, il n’est pas possible de bénéficier de l’ouverture de l’espace aérien saoudien aux avions israéliens, afin de raccourcir la distance de vol vers l’Extrême-Orient ».

Il convient de noter que plus tôt dans la journée, le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian et son homologue omanais Badr Al-Busaidi ont discuté des « relations bilatérales, des questions régionales et mondiales et des négociations nucléaires de Vienne ».

En mai dernier, le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré que les positions de l’Iran et du sultanat d’Oman étaient « particulièrement cohérentes sur de nombreuses questions », notant que « les bonnes relations entre l’Iran et Oman renforcent la coopération régionale ».

Il est à noter que le journal israélien Israel Hayom a rapporté, hier mercredi, qu’il « a entendu des assurances internes, pour permettre aux soldats des forces d’occupation israéliennes de survoler l’Arabie saoudite ».

L’Autorité saoudienne de l’aviation civile a annoncé en juillet dernier avoir décidé « d’ouvrir l’espace aérien du royaume à tous les transporteurs aériens » qui remplissent les conditions de transit dans l’espace aérien du pays.

Source: Traduit d'AlMayadeen