Le Pentagone a annoncé le 19 août une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine, pour un montant de 775 millions de dollars, qui comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d’artillerie de précision Himars.

«Ces capacités sont soigneusement calibrées pour faire le plus de différence possible sur le champ de bataille et pour renforcer la position de l’Ukraine à la table des négociations», a souligné le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en annonçant officiellement ces nouveaux envois d’armement.

19e tranche d’aide militaire depuis août 2021

Cette nouvelle tranche d’aide comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d’artillerie de précision Himars.

Selon une haute responsable du ministère américain de la Défense citée par l’AFP, ces derniers ont «changé la donne sur le champ de bataille».

Washington va aussi fournir aux forces ukrainiennes des systèmes de canons mobiles et des obus de 105 mm compatibles avec des armements fournis par le Royaume-Uni, 15 drones de reconnaissance Scan Eagle, qui ont un rayon d’action de plus de 100 km et permettent des observations sur le champ de bataille même en cas de mauvaises conditions météo, ainsi que 1 000 nouveaux missiles antichars Javelin et 1 500 missiles Tow, également des armes antichars.

La nouvelle tranche d’aide militaire, la 19e depuis août 2021, comprend aussi pour la première fois des véhicules blindés anti-mines MaxxPro, destinés au transport de troupes en terrain miné.

Elle comprend également des missiles air-sol antiradar Harm que les Ukrainiens sont parvenus à adapter à leurs bombardiers Mig de fabrication russe, a révélé la haute responsable américaine, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat.

Une aide américaine destinée à soutenir une contre-offensive ukrainienne

La haute responsable américaine, dont le nom n’a pas été divulgué, a par ailleurs souligné que les forces ukrainiennes étaient parvenues ces dernières semaines à stopper l’avance des forces russes dans le sud et l’est du pays, citant notamment leur utilisation avec succès des missiles américains Himars.

«Vous pouvez constater un manque total de progrès des Russes sur le champ de bataille», a-t-elle déclaré.

«Nous n’avons pas constaté de reprise de territoire» par les forces ukrainiennes, a-t-elle reconnu.

«Mais nous constatons un affaiblissement net des positions russes à plusieurs endroits», a-t-elle poursuivi.

Alors que les Etats-Unis ont toujours jusque-là assuré ne fournir que des armes «défensives», la responsable du Pentagone a laissé entendre que l’objectif était désormais d’aider les forces ukrainiennes dans la contre-offensive qu’ils préparent pour reprendre notamment la ville stratégique de Kherson, dans le sud du pays.

«L’équipement anti-mine est un bon exemple des besoins des Ukrainiens pour faire avancer leurs troupes et reprendre du territoire», a-t-elle noté.

Début juillet, les Etats-Unis avaient déjà annoncé fournir une aide militaire à Kiev, d’un montant de 400 millions de dollars (environ 398,5 millions d’euros), comprenant quatre systèmes de lance-roquettes multiples Himars et des munitions.

Moscou a dénoncé à plusieurs reprises «le caractère dangereux du « bourrage » permanent de l’Ukraine avec des armes occidentales» qui, outre le fait de rallonger le conflit, présenterait «des risques de déstabilisation de la situation et d’aggravation de la crise humanitaire».

Source: Avec RT