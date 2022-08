La porte-parole du ministère russe a condamné sur sa chaîne Telegram l’intention de l’UE d’organiser une mission de formation de l’armée ukrainienne, annoncée plus tôt dans la journée par Josep Borrel.

« Il faut appeler les choses par leurs noms: l’UE va créer des bases d’entraînement pour former des terroristes et des combattants nazis pour le régime de Kiev. Il y a 100 ans, les Européens n’ont pas non plus immédiatement compris ce qu’était le fascisme. Ensuite, ils ont compris, mais c’était trop tard », a déclaré Maria Zakharova.

Se prononçant le 22 août lors d’une conférence de presse à Santander, en Espagne, le Haut représentant de l’UE pour la politique étrangère a précisé que l’UE envisageait de déployer « des missions d’entraînement militaire auprès des armées des pays avec lesquels nous coopérons ».

« Nous le faisions au Mali il y a peu, nous venons de commencer à le faire au Mozambique et nous l’avons fait au Niger », a-t-il poursuivi, mentionnant aussi le Tchad.

La proposition sera discutée la semaine prochaine à Prague lors du Conseil des ministres de la Défense des pays membres de l’UE.

M.Borrell a rappelé que de très nombreux pays, au sein de l’UE et en dehors, fournissaient de l’équipement militaire à l’Ukraine et que « quelques-uns » lui apportaient déjà sur le plan bilatéral « l’entraînement nécessaire pour utiliser ce matériel ».

Source: Avec Sputnik