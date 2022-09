Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a commenté l’agression israélienne de Mardi contre Damas et Alep, que « la Syrie a et restera ferme, et ne reculera point sur ses positions ».

Et de poursuivre : « Israël joue avec le feu et expose la situation sécuritaire et militaire dans la région à une explosion ».

M.Miqdad a ajouté que « la Syrie ne restera pas les bras croisés face à l’agression israélienne, et les Israéliens en paieront le prix, tôt ou tard ».

M.Miqdad a souligné que « la Syrie est et restera ferme, et ne reculera point de ses positions », notant que « l’ennemi israélien ne devrait pas parier ou faire des erreurs de calcul, sous l’illusion que la Syrie modifiera ses positions « .

Le ministre syrien des Affaires étrangères a tenu les États-Unis et les pays occidentaux pour responsables « d’encourager Israël à persister dans l’agression et de menacer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde ».

Hier, le ministère syrien de la Défense a dénoncé deux attaques de missiles, menées par l’entité sioniste, sur Damas et Alep.

Source: Traduit d'AlMayadeen