Le journal Israel Hayom a révélé des efforts israéliens pour empêcher l’accord nucléaire de se conclure, sachant que le chef du Mossad en « Israël » rencontrait des responsables de haut rang de l’establishment de la sécurité allemande.

Selon le journal, « les participants israéliens ont exposé le danger qu’Israël affrontera si l’accord nucléaire avec l’Iran est conclu ».

Et d’ajouter: « Les deux parties ont convenu de poursuivre ce dialogue à l’avenir de manière cohérente, et la semaine prochaine, le chef du Mossad compte mener une série de réunions aux États-Unis. »

Auparavant, le Premier ministre israélien Yair Lapid a confirmé l’opposition « d’Israël » aux mesures visant à relancer l’accord nucléaire signé avec l’Iran en 2015.

En outre, le journal Yedioth Ahronoth a révélé « les craintes d’Israël quant aux concessions que Washington pourrait offrir à la dernière minute à Téhéran, ainsi que la crainte que Washington abandonne ses engagements passés envers Israël ».

Pour sa part, le ministre israélien de la Guerre, Benny Gantz, a déclaré : » L’Iran est pour Israël un problème mondial et régional et constitue une menace pour lui ».

Le ministre israélien a exprimé sa profonde inquiétude en disant : « Je suis très préoccupé par le fait que l’Iran jouisse d’une grande économie, surtout qu’il est dirigé par une élite religieuse de style iranien, qui , de plus , soutient les organisations terroristes, pire, elle ne cesse de renforcer ses capacités nucléaires , et cela inquiète le monde et bien sûr nous inquiète « , selon ses termes.

Source: Traduit d'AlMayadeen