Les Gardiens de la révolution iranienne ont annoncé le lancement de nouvelles manœuvres marines baptisées « la Puissance maritime » soulignant « qu’elles portent un message de mise en garde contre toute erreur de calculs de l’ennemi , contre toute action aventureuse ».

A ces manœuvres participent des unités militaires appartenant à la deuxième base navale et des éléments des forces de mobilisation de la marine des Gardiens de la révolution, au large du port de Dilwar dans le gouvernorat de Bushehr (sud).

Le commandant adjoint de la deuxième région de la marine des Gardiens de la révolution, le général de brigade Haidar Henrian Mojrad, a affirmé, dans une déclaration lors de la cérémonie de lancement, que « le défilé naval vise à commémorer la mémoire des martyrs de la résistance contre le colonialisme en Iran, en particulier le martyr Rais Ali Dilwari, le pionnier de la lutte contre le colonialisme britannique à l’époque de la révolution constitutionnelle (1905-1911) dans le sud du pays », commentant qu’il « porte un message de paix et de sécurité aux pays voisins ».

Il a ajouté: « La manœuvre navale porte un message d’avertissement aux ennemis et aux forces du colonialisme et de l’arrogance, que la réponse sera sismique à toute action mal calculée ou visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à la sécurité de le pays. »

Le commandant militaire a indiqué qu’environ 300 unités navales des forces populaires et militaires de la deuxième région de la marine des Gardiens de la révolution participent à ces manœuvres.

Le 18 août, le commandant des Gardiens de la révolution iranienne, le général de division Hossein Salami, a affirmé que les capacités de son pays ne sont pas inférieures à celles de ses ennemis, car il « posséde de missiles avancés, de navires de guerre avec un haut niveau de stabilité et d’autres matériel naval ».

Source: Médias