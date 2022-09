L’Iran a annoncé lundi 5 septembre qu’il cherchait à produire 20% de l’électricité totale du pays à l’aide de l’énergie nucléaire.

Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré que « l’Organisation iranienne de l’énergie atomique est déterminée à changer les attitudes et les politiques en mobilisant toutes les énergies et compétences nationales disponibles, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement global spécifié sur une période de 20 ans ».

Dans une déclaration aux journalistes, Eslami a souligné « la nécessité de contrecarrer la guerre psychologique et l’interdiction ouverte imposée par l’ennemi afin de saper le processus scientifique et technique et de répandre un sentiment de frustration et de peur à l’intérieur du pays ».

Il a souligné qu' »il y a quelques pays qui possèdent actuellement la technologie de conception et de construction de centrales nucléaires », soulignant « l’importance d’intensifier les efforts nationaux et de recruter des entreprises bien informées et des compétences scientifiques dans le pays, afin que l’Iran devienne l’un des les pays capables de produire ces centrales. »

Eslami a indiqué « qu’il existe 10 centres et instituts de recherche locaux, qui sont actuellement actifs dans le domaine de la réalisation de dizaines de projets, qui aident à produire des énergies et à réaliser des connaissances pour renforcer l’énergie nucléaire en Iran ».

