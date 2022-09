Le ministère algérien des Affaires étrangères a déclaré qu’il « appréciait fortement la position des dirigeants syriens en faveur de la promotion d’une action arabe commune », soulignant « l’engagement de coordonner et de consulter Damas tout au long de sa présidence du Sommet arabe ».

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté, dans un communiqué, que « l’Algérie a entamé une série de consultations avec plusieurs pays arabes frères dans le but de renforcer le consensus nécessaire, dans le cadre de la préparation de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au sommet, dont les travaux se tiendront en Algérie le 1er novembre 2022 ».

Le ministère a indiqué que « ces consultations ont inclus la République arabe syrienne, puisque le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra, mandaté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a effectué une visite de travail à Damas les 24 et 25 juin 2022, où il a rencontré le président Bachar al-Assad et s’est entretenu avec son homologue syrien, M. Faisal Miqdad ».

Dans ce contexte, le communiqué a souligné : « Dans ce contexte, l’Algérie apprécie le soutien de la Syrie à tout effort visant à promouvoir une action arabe conjointe aux niveaux bilatéral et collectif de manière à renforcer la sécurité nationale arabe dans toutes ses dimensions, car elle a précisé que la priorité est de renforcer les relations arabo-arabes et d’unir les rangs arabes ».

Le communiqué a ajouté que « l’Algérie entend poursuivre ses efforts à l’horizon du prochain sommet arabe pour cristalliser les acquis qui permettraient de consolider et de compléter cette orientation de la manière consensuelle souhaitée, en mettant en place un mécanisme de travail approprié et en adoptant une méthodologie nécessaire dans ce but. »

Et de poursuivre: ‘ »il a été convenu entre les parties algérienne et syrienne d’intensifier les efforts dans cette démarche, durant la présidence algérienne, afin de donner un nouveau départ à l’action arabe commune, fondée sur la réunification et le maintien des valeurs de solidarité et de convivialité au milieu des changements rapides qui surviennent tant aux niveaux régional et international, sachant que toute action arabe devrait être en mesure d’affronter des défis et de créer des opportunités ».

Cette déclaration intervient après que Miqdad a confirmé, dimanche, à son homologue algérien, la réticence de son pays à soulever la question de la réintégration de Damas dans la Ligue arabe, lors du prochain sommet arabe, afin de contribuer à unifier la parole et les rangs arabes face aux défis imposés par la situation actuelle aux niveaux régional et international.

Lamamra avait précédemment confirmé que son pays était prêt à organiser le sommet arabe prévu le 1er novembre.

Le 2 juillet, il a déclaré que l’Algérie fera de son mieux pour réunifier et renforcer les liens arabes, soulignant que la Syrie est un membre fondateur de la Ligue des États arabes et doit y reprendre son siège.

Source: Divers