Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a été reçu hier, lundi 5 septembre 2022, à son arrivée au Caire en Egypte, par le président de la Palestine, Mahmoud Abbas à qui il a remis une invitation adressée par le président aglérien, Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2 novembre de l’année en cours.

Selon le communiqué du ministère des AE, Lamamra a réitéré l’engagement permanent de l’Algérie à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien frère, et son aspiration au rôle actif du l’État de Palestine dans le succès de cette importante date arabe.

De son côté « Le président Mahmoud Abbas a exprimé sa gratitude à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien continu à la cause palestinienne, exprimant sa fierté que l’Etat de Palestine ait été le premier à recevoir l’invitation officielle à participer au Sommet de la Ligue Arabe, confirmant la place centrale dont jouit la cause palestinienne au cœur des priorités de l’action arabe commune. Le président palestinien a également renouvelé sa détermination à participer au sommet et, avec ses frères, les dirigeants des autres pays arabes, à contribuer au succès de ses travaux en obtenant des résultats qualitatifs à la hauteur des aspirations des peuples arabes», ajoute le communiqué.

En expliquant aussi que « cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur l’évolution de la cause palestinienne, notamment les perspectives de renforcement de l’unité nationale palestinienne à la lumière de l’initiative lancée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a commencé à s’incarner au cours la rencontre qui a réuni en Algérie le président Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas , Ismail Haniyeh, à l’occasion de leur participation aux célébrations commémorant le soixantième anniversaire du rétablissement de l’indépendance nationale de l’Algérie, une initiative qui s’inscrit dans le cadre de compléter et de soutenir les efforts sincères déployés par de nombreux pays arabes frères à cet égard. »

Source: L’Expression