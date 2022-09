Sur invitation du ministre russe des Affaires étrangères, une délégation du Hamas s’est rendue le samedi 10 septembre à Moscou.

Présidée par le chef du Bureau politique Ismail Haniyeh, elle devrait rencontrer le ministre Sergueï Lavrov et d’autres responsables russes.

La délégation comprend aussi le vice-président du Hamas Saleh Arouri, ainsi que deux membres de son Bureau politique Moussa Abou Marzouq et Maher Salah.

La visite « va durer plusieurs jours et a pour objectif de discuter des perspectives des relations bilatérales en faveur de la cause palestinienne », a précisé le conseiller médiatique du chef du Hamas, Tahar al-Nounou dans un communiqué de presse.

Elle intervient « à un moment très important sur le plan régional et mondial car les évolutions internationales et les changements liés à la région et leurs effets sur la cause palestinienne seront discutés », a-t-il ajouté, louant la relation avec la Russie et ses positions sur la Palestine.

Le mois d’août dernier, Moscou a critiqué la position des pays occidentaux concernant la récente agression israélienne de 3 jours contre la bande de Gaza.

« L’Occident est très préoccupé par la situation en Ukraine… alors qu’il regarde avec indifférence les Israéliens tuer les Palestiniens et détruire la bande de Gaza », avait déclaré le ministère russe, condamnant « une continuation de la machine de propagande occidentale ».

Cette visite est la deuxième d’une délégation du Hamas en l’espace de 4 mois. Présidée par le chef du Bureau des relations internationale Moussa Abou Marzouk, elle s’était rendue en Russie le 4 mai dernier.

A noter que la dernière visite de Haniyeh a Moscou remonte à mars 2020. Il y avait rencontré Lavrov et discuté avec lui de quatre dossiers, dont le Deal du siècle qui avait été lancé par l’ex-président Donald Trump. Lors d’une interview avec la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, le numéro un du Hamas avait insisté sur le rôle de la Russie. « Son action peut avoir des résultats qui amèneraient à opérer un équilibre avec la position américaine », avait-il fait remarquer.

