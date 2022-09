La Brigade de Jénine de Saraya al-Quds, la branche armée du Jihad islamique en Palestine, a annoncé le lundi 12 septembre, qu’elle a ciblé les forces et les véhicules de l’occupation israélienne à proximité du camp de Jénine en Cisjordanie occupée.

La Brigade a déclaré que ses moudjahidines ont ouvert le feu contre les soldats d’occupation déployés autour de Jénine.

Les résistants ont également visé les forces d’occupation dans les environs du rond-point du cinéma et dans la rue de Nazareth, avec un certain nombre d’engins explosifs et des balles réelles.

L’Egypte met en garde ‘Israël’ : la situation en Cisjordanie est incontrôlable

La chaîne israélienne Kan a déclaré dimanche soir que des responsables égyptiens avaient mis en garde « Israël » contre la poursuite de leur assaut militaire en Cisjordanie occupée.

La chaîne a fait état « de la préoccupation de l’Égypte face à l’escalade israélienne en Cisjordanie », notant que « les responsables égyptiens ont averti Israël que la situation pourrait devenir incontrôlable et explosé à tout moment ».

Source: Traduit à partir de PalToday