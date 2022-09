Des exercices navals de l’OTAN avec la participation de militaires de 15 pays de l’Alliance Atlantique nord ont commencé en Turquie, informe le quotidien Milliyet, précisant qu’ils durent jusqu’au 22 septembre.

Les exercices Dynamic Mariner – Mavi Balina – Nusret – 2022 ont lieu à grande échelle en Méditerranée et en mer Égée en Türkiye et impliquent 50 unités de surface, 5 sous-marins, 5 moyens aériens (y compris des avions de patrouille maritime et des hélicoptères), 1500 marines et du personnel de 12 pays de l’OTAN – Belgique, Bulgarie, Canada, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pologne, Roumanie , l’Espagne, la Turquie et les États-Unis, spécifie un communiqué de l’OTAN.

« Dynamic Mariner est un exercice maritime à grande échelle incroyablement important », a déclaré le commandant adjoint du MARCOM, le vice-amiral de la marine française Didier Piaton. « L’événement de cette année comprend plus d’actifs que jamais auparavant, facilitant une interopérabilité accrue entre nos nations et améliorant la préparation opérationnelle. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec la Turquie et d’autres Alliés et Partenaires pour dissuader les agressions et défendre l’Alliance », a-t-il rajouté.

Les exercices qui se déroulent sont importants pour Ankara puisqu’à partir du 1er janvier 2023, elle prendra le relais du Royaume-Uni du commandement de la composante navale de la Force de réaction rapide de l’OTAN.

Source : Observateur Continental