La nadbiyat* intiyulée (Voyage vers Allah) a été réalisée cette année pour rendre hommage à la marche d’al-Arbaïn, rite annuel commémorant le quarantième du martyre de l’Imam Hussein, petit-fils du prophête Mohammad (P). Elle salue la générosité de ses serviteurs surtout, des Irakiens originaires de toutes les régions irakiennes, consentant d’offrir généreusement, sans aucune contrepartie tous les services aux millions de pèlerins hôtes, venus des quatre coins du globe terrestre pour y participer.

Traduction du texte

Voyage vers Allah

(Refrain)

Vers Allah

Un voyage vers Allah

O Hussein

Hussein (coule) dans notre sang

Sur ta voie nous marchons

Vers Allah… vers Allah…

Dans Les 7 continents les bruits ont couru

Et vers la Karbala de Hussein

Ils ont pris le chemin du pèlerinage

Vers Allah… Vers Allah

(Refrain)

***

Le voile du navire

Nous enmmène vers Karbala

Sur la porte de la médina

Nous avons trouvé le secret

De la rencontre des âmes…

***

On a demandé au globe terrestre

Qui sont les gens de la générosité

La marche d’al-Arbaïn en est le témoin

L’Irak de Hussein a mis la table

De Mossoul jusqu’à Bassorah

L’Irak de Hussein a mis la table

De Mossoul jusqu’à Bassora

Jusqu’à ce que tu arrives au mausolée

Ton Irak est un

Ton Irak est un

***

Hussein nous a rendu fous

Hussein nous a rendu fous

Notre amour est le titre

Des fous qui sont les plus sages de fous

Par Hussein… par Hussein

Le feu de la générosité s’est enflammé pour l’invité (pèlerin, ndlr)

Et vers Karbala il pris le chemin du pèlerinage

Le feu de la générosité s’est enflammée pour l’invité (pèlerin, ndlr)

Et vers Karbala il pris le chemin du pèlerinage

Vers Allah

(Refrain)

***

Le drapeau à la main

Et par sa foi nous apprenons vers où aller

Cette saison que nous avons adorée

Grâce à laquelle nous cueillons le bien de Hussein

Nous plantons dans chaque pouce une bannière

Nous récoltont une génération de pèlerins à pieds

Beaucoup est peu dire, très peu dire

Comme les gouttes de pluie (ils affluent)

Comment les compter

Ceux qui comptent auront mal aux yeux..

Laisse les compter

Ta tribu (peuple, ndlr) ne sera que plus grande

Ils seront fatigués de compter par Allah

Le vent de l’Amour s’est propagée dans l’univers

Et à Karbala il a fait son pèlerinage

Vers Allah

(Refrain)

On regarde les processions

Et ceux qui ont le devoir de servir les venants

Et leur demandent par amour

Offre-nous un seul pas

Pendant que tu marches

L’hôte des processions

Prie tout le temps

Mon Dieu accorde moi un pèlerin en marche

celui qui porte la bannière

Pour lui embrasser les pieds

Les merveilles sont certes sept

Ton service lui en a ajouté une

Qui a émerveillé les sept autres.

Ton service est une merveille

Quel prestige pour ceux

Qui sont au service (des autres)

Ils disent bien venus, ils leurs disent

Ils veillent pour toi (le visiteur)

Et ils servent

Ces serviteurs, que de yeux ont-ils fait pleurer

Et vers Karbala ont entrepris le pèlerinage

Vers Allah

(Refrain)

*****

Toutes les identités sont venues

Des sabéens, des chrétiens

Tu vois toutes les communautés

Adorer Hussein chacune à sa façon

Toutes les identités sont venues

Des Sabéens, des chrétiens

Tu vois toutes les communautés

Adorer Hussein chacune à sa façon

Tu vois les zaïdites et les sunnites

Ils marchent pour Hussein

Et voient l’Eden à Karbala

Toi le maitre du paradis

Celui qui rend fous les fils d’Adam

Hussein toi qui unit le monde

Qui n’a jamais admis l’humiliation

Pour toi nous marchons

***

Toutes les fois te visitent

elles voient des miracles et des miracles

Et les messages de ton sang

Tous les messages

De toutes les fois

Que de communautés

Ton amour ont réclamé

Et vers Karbala

Elles ont pris la voie du pèlerinage

Vers Allah

(refrain)

***

(En s’adressant à Abbas, le frère de l’imam Hussein, ndlr)

Le jour de ton quarantième

Ta droite main droite tu offres aux gens

Toi qui a noué la bannière

Quiconque pour dissiper sa souffrance

N’a d’autre qu’Abbas

Le malade trouve sa guérison sur sa porte

Et l’aveugle recouvre à ta vue

Et se soule par ta beauté

Abou al-Fadl

Celui qui jure par la Tante des sayyeds (Sayeda Zaynab, ndlr)

Son vœu est immédiatement exaucé

La générosité est ancrée dans son âme

Il est le meilleur garant

****

Nous sommes venus chez toi pour pleurer

Pour te supplier

Nous savons que tu es la tente

Nous sommes venus vers toi

Et notre cri ébranla le septième ciel

Et à Karbala il a entrepris son pèlerinage

Vers Allah… vers Allah

(Refrain)

FIN

La nadbiyat* est récité par le radoud** Haydar al-Bayati

Paroles : Moustafa al-Issaoui

*La nadbiyat : chant pour l’imam Hussein

** le radoud : celui qui récite la nadbiyat