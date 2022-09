L’agence de presse Unews a publié des images aériennes exclusives des mausolées de l’Imam Hussein et de son frère al-Abbas dans la ville sainte de Kerbala, au sud de l’Irak.

Plus de 20 millions de fidèles irakiens et étrangers, hommes femmes et enfants, ont afflué vers le tombeau du petit fils du prophète Mohammad (S) pour célébrer l’Arbaïn ou 40ème jour du martyr de l’Imam Hussein.

Il s’agit du plus grand rassemblement humain que le monde ait jamais vu, dans le but de soutenir les principes et les valeurs Husseini, qui ont restitué à l’Islam son originalité.