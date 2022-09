Cinq soldats syriens sont tombés en martyre, ce samedi 17 septembre, suite à une agression militaire israélienne près de l’aéroport de Damas, a annoncé l’agence d’État syrienne Sana.

«L’agression a entraîné le martyre de cinq soldats et des dégâts matériels», a indiqué Sana, citant une source militaire.

Les projectiles sont arrivés «depuis le nord-est du lac de Tibériade, visant l’aéroport et des points au sud de Damas» vers 00H45 (21H45 GMT vendredi), a ajouté cette source. La majoritédes missiles israéliens ont été abattus par la DCA syrienne, a-t-on poursuivi de même source.

La Syrie ne restera pas silencieuse

Plus tôt, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a déclaré « qu’Israël joue avec le feu et expose la situation sécuritaire et militaire dans la région au bord de l’explosion ».

Miqdad a ajouté que « la Syrie ne restera pas silencieuse face à l’agression israélienne, et les Israéliens en paieront le prix, tôt ou tard ».

Le mois dernier, des frappes israéliennes près de Damas et dans le sud de la province côtière de Tartous avaient couté la vie à trois soldats.

Depuis le début de la guerre civile contre la Syrie en 2011, ‘Israël’ a mené des centaines d’agressions militaires, les justifiant par « la nécessité d’empêcher l’Iran et ses alliés de se renforcer ».