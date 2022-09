« Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, constitue la menace la plus importante pour l’institution militaire et sécuritaire israélienne, depuis l’effondrement des armées régulières dans la région », c’est ce qu’a rapporté la 12ème chaîne de télévision israélienne, citant le général de réserve et ancien commandant de la division des opérations de l’armée israélienne, Israel Ziv.

« Raison pour laquelle sa surveillance, (l’étude de , ndlr) sa personnalité, et la façon dont il se comporte, ont toujours été à l’ordre du jour des officiers supérieurs, et certainement pour moi personnellement et pour d’autres », a ajouté Israel Ziv.

« Avant tout, Nasrallah doit toujours être pris au sérieux. En général, il tient sa parole. Vous ne comprendrez jamais ses intentions, mais cette personne en général, sa nature et ses actions sont compatibles, voire similaires».

Dans ce contexte connexe, le commentateur des affaires palestiniennes de la télévision israélienne Channel 12 a déclaré à propos du dernier discours de Sayed Nasrallah : « Les mots que nous avons entendus de Nasrallah ne sont pas nouveaux. Les discours que nous entendons du Hezbollah signifient qu’Israël a cédé. Pourquoi ? Parce qu’en Israël, la société Energean qui affirmait depuis des semaines qu’elle entamerait l’extraction du gaz en septembre, l’a reportée à octobre ».

Et le commentateur israélien de poursuivre: « Les médias alliés au Hezbollah, comme AlMayadeen et AlManar, disent qu’Israël s’est retiré face au Hezbollah, et a retardé l’extraction du gaz ».

« En fin de compte, le Liban et Israël parviendront à un accord sur la question du gaz, et Nasrallah dira que les termes de l’accord ont été bons grâce à mes menaces ».

Sayed Nasrallah avait souligné dans une allocution télévisée, le samedi 17 septembre, « qu’il sera impossible de permettre l’extraction du pétrole et du gaz du champ contestée de Karish avant que le Liban n’obtienne tous ses droits légitimes », notant « qu’il s’agit d’une ligne rouge ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen