A l’occasion de l’anniversaire du début de la Guerre imposée (1980-1988), le Guide suprême de la Révolution islamique en Irak a souligné: « Un jour nous avons affirmé que notre guerre était une guerre internationale, et aujourd’hui des documents et des preuves sont publiés en Orient et en Occident attestant nos propos. »

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a reçu un groupe de commandants et de combattants de la Défense sacrée.

Le Guide suprême de la Révolution islamique considérait les vétérans iraniens de la Défense sacrée comme un exemple du noble verset « Les pionniers » et a souligné : « Ce sont eux qui ont reconnu le besoin urgent et la nécessité plus tôt que les autres et se sont précipités vers la champ du Jihad pour y faire face. »

Il a considéré la tâche de la commémoration des vétérans de la Défense sacrée comme un devoir de tous et a ajouté : « La Défense sacrée est une ère passionnante, mouvementée, significative et bénéfique et l’un des événements qui a un effet sur notre passé, présent et avenir, donc les vétérans de cet événement important doivent absolument faire l’objet d’attention et de respect. »

Le commandant en chef des forces armées de la République islamique, notant que plus de 30 ans se sont écoulés depuis la fin de la Défense sacrée, a déclaré : « Lorsque nous sommes au milieu d’un incident, nous ne pouvons pas voir les dimensions de cet incident. Dans notre histoire, cette période sera connue comme un moment brillant. La nouvelle génération ne sait pas grand-chose sur les questions de la Défense sacrée, tout comme vous connaissez les cas, j’attends de vous de faire connaître ces évènements à la génération d’aujourd’hui. »

« C’est ce que j’attends de moi-même et des autres. Dans ma relation avec les jeunes, je vois que beaucoup ne connaissent pas les faits, je veux que les faits parviennent aux oreilles des jeunes. »

« Un jour nous avons affirmé que notre guerre est une guerre internationale, et aujourd’hui, des documents sont publiés en Occident et en Orient à cet égard, et ces preuves prouvent nos affirmations. », a souligné l’Ayatollah Khamenei.

Analysant les origines du déclanchement de la guerre imposée contre la République islamique dans les années 1980, l’Ayatollah Khamenei a souligné : « La victoire de la Révolution islamique en Iran était une défaite politique pour les États-Unis et le système [mondial] d’hégémonie, et c’était une menace pour l’empire du système d’hégémonie. Il était insupportable pour eux qu’une nation et un pays se lève conte eux, et protège sa patrie et exprime les nouvelles paroles contre l’empire du système de domination, il leur était insupportable de voir qu’une nation n’ai pas peur des États-Unis et de leur puissance politique et économique. Par conséquent, ils devaient se venger et riposter, une guerre militaire devait être imposée, une guerre militaire à grande échelle devait être imposée par l’intermédiaire d’un pays voisin. »

Se référant aux soutiens logistiques et militaires offerts par les pays occidentaux au régime baathiste de Saddam, le chef de la Révolution islamique a rappelé que derrière l’attaque du régime baathiste contre l’Iran « se cachait l’hégémonie mondiale. Ce n’était pas Saddam et l’Irak [baathiste], mais l’arrogance et l’hégémonie mondiales qui étaient très en colère contre la Révolution islamique en Iran. »

Outre les commandants et les combattants de la Défense sacrée, certaines des familles des martyrs étaient également présentes à cette réunion.

En outre, de nombreux vétérans de la Défense sacrée venant de toutes les régions du pays ont assisté à cette réunion par visioconférence.

La guerre imposée du régime de Saddam contre l’Iran a commencé en septembre 1980 a duré huit ans.

Le peuple iranien, hommes et femmes, vieux et jeunes, de toutes les professions, est venu sur le terrain pour défendre l’intégrité territoriale du pays pendant la période de défense sacrée, et dans une situation où les puissances mondiales essayaient de soutenir l’armée du régime Baath avec un soutien financier, militaire, diplomatique, médiatique et moral.

Les combattants iraniens ont sacrifié leur vie et leurs biens pour conserver la révolution islamique du peuple iranien contre la tyrannie et le colonialisme.

Par conséquent, cette semaine (22-28 septembre) est appelée la Semaine de la Défense Sacrée commémorant le souvenir des combattants et des martyrs iraniens qui ont marqué cette période.

Source: Avec IRNA