‘Israël’ a accepté de vendre un système de défense aérienne avancé aux Émirats arabes unis, ont rapporté les médias israéliens.

‘Israël’ a approuvé une demande des EAU au milieu de l’été et fournira à l’État du Golfe des intercepteurs mobiles SPYDER fabriqués par l’entreprise publique Rafael, ont déclaré deux sources, refusant de fournir plus de détails en raison de la nature sensible de l’accord, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Une troisième source a déclaré que les EAU avaient acquis une technologie israélienne qui serait capable de lutter contre les attaques de drones comme celles qui ont frappé Abou Dhabi au début de l’année, en riposte aux agressions émiraties contre le Yémen.

Le président Isaac Herzog, en visite aux EAU en janvier, a affirmé qu’Israël soutenait les besoins de sécurité des EAU.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a déclaré à des journalistes en juillet que les Émirats envisageraient tout ce qui pourrait protéger le pays contre les drones et les missiles, à condition que ce soit défensif et que cela ne vise pas un pays tiers.