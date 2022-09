L’ex-animateur vedette français Patrick Sébastien a accusé le vaccin anti-covid d’effets indésirables sur sa santé et celle de son entourage.

Lors d’une interview avec le site Buzz TV de TV magazine sur son livre « Vivre et renaître chaque jour » qui sortira le 29 septembre, il rapporte ses derniers problèmes de santé et personnels, ainsi que ses doutes sur le vaccin anti-covid. Il constate avoir contracté plusieurs maladies après en avoir pris trois doses.

« Je ne suis pas complotiste mais je regarde. Avant le vaccin, je n’avais rien. Et après, je me suis retrouvé avec un prédiabète, une prostatite. Je n’accuse pas mais je me pose la question. Autour de moi, c’est pareil, beaucoup de gens se sont retrouvés avec une pathologie. »

Il a révélé avoir fait part de ses doutes au président français Emmanuel Macron et lui fait monter des informations et des questions. Il rapporte que ce dernier l’écoute mais n’estime pas qu’il puisse avoir de lien. M. Sébastien raconte lui avoir aussi dit qu’il n’a pas envie de faire de quatrième vaccin.

