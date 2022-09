Des drones iraniens ont commencé à apparaître pour la première fois dans le ciel ukrainien, depuis plus d’une semaine.

Selon Andriana Arekhta, un premier sergent des forces armées ukrainiennes, un drone a été lancé depuis la Crimée et s’est dirigé vers la ville méridionale de Kherson pour attaquer son unité des forces spéciales.

« Les drones ont réussi à échapper aux défenses aériennes de nos soldats, à larguer des bombes sur nos positions et à détruire deux chars avec leurs soldats à bord », a-t-elle ajouté au magazine américain Politico.

« Il est très difficile d’apercevoir ces drones sur les radars. C’est un gros problème », a déclaré Arechta.

Au cours de la semaine dernière, la Russie a déployé des drones de combat iraniens de type Shahed-136 et Mohajer-6 à travers l’Ukraine, aboutissant à des résultats dévastateurs. Certains d’entre eux ont visé des positions de combat et détruit des chars et des véhicules blindés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi dans son discours que les forces anti-aériennes de son pays avaient abattu plus de dix drones dans la région orientale de Dnipropetrovsk et à Odessa.

L’armée de l’air ukrainienne les définit comme des avions sans pilote de type Shahed-136 et Muhajir-6 transportant des munitions, et ils peuvent également être utilisés pour des missions de reconnaissance.

Dans plusieurs interviews, 3 soldats ukrainiens ont qualifié de menace majeure ces drones, rapporte Politico.

L’arrivée de ces drones sur le champ de bataille, ont-ils dit, rend encore plus urgent le besoin de l’Occident d’envoyer des armes modernes supplémentaires.

Il semble que les drones iraniens pourraient changer la donne en faveur les Russes. Ils sont relativement petits et volent à basse altitude, tout en évitant les radars ukrainiens, estime le magazine américain.

Arechta a en outre indiqué que ces drones pourraient être abattus avec des missiles anti-aériens Stinger, mais uniquement pendant la journée, car les armes fournies par les États-Unis ne sont pas équipées d’un système de vision nocturne.

Et d’ajouter: « Je me tiens contre les hélicoptères russes d’un côté, mais les drones iraniens viennent vers vous de l’autre. Il est très difficile de fermer l’immense zone avec les Stingers. »

De plus, Arechta a révélé que l’Ukraine utilise des drones Switchblade 300 fournis par Washington, mais ce sont principalement des systèmes commerciaux qui ne sont pas assez puissants pour fonctionner contre les véhicules blindés et l’artillerie.

« L’Ukraine a besoin de drones Switchblade 600 », a-t-elle insisté, « qui sont une sorte de Javelin volant ».