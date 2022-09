La défense des Forces armées ukrainiennes s’est effondrée après la destruction réussie du quartier général du commandement Sud à Odessa,a assuré le site militaire russe Avia-pro.

Odessa (Intel Slava)

Après que les drones kamikazes ont lancé le lundi 26 septembre une frappe opérationnelle sur le centre de décision du commandement opérationnel « Sud » à Odessa, la défense des forces armées ukrainiennes dans la direction sud s’est effondrée. Sachant qu’Odessa reste le seul débouché de l’Ukraine à la mer.

Selon le site en question, la connexion entre les différentes branches des forces armées ukrainiennes dans le commandement sud a été complètement détruite, à la suite de quoi les unités des forces armées ukrainiennes stationnées dans les régions d’Odessa et de Nikolaïev ont commencé à subir de sérieuses pertes.

Avia pro indique que compte tenu des données préliminaires, c’est le véhicule aérien sans pilote Shaheed-136 (Chahid-136) qui aurait bombardé initialement le quartier général du commandement des forces armées ukrainiennes à Odessa, éliminant une douzaine d’officiers ukrainiens et en blessant environ le même nombre.

Et directement après cete frappe, la défense des forces armées ukrainiennes dans la région d’Odessa a commencé à souffrir, subissant des frappes de haute précision. Leurs installations militaires et leurs entrepôts d’armes et de munitions ont été détruits.

La situation, selon les experts cités par Avia pro , montre que la panique s’est emparée du commandement opérationnel « Sud ». Et en raison du manque de coordination adéquate, les actions de l’armée ukrainienne se sont avérées inefficaces. Ce qui a aggravé ses pertes.

Le site d’information russe anglophone sur Telegram Intel Slava a lui aussi rendu compte que l’attaque du quartier général ukrainien d’Odessa a été réalisée au moyen du drone Geran-2. Le nom russe donné au drone iranien en question, assemblé en Russie.

En juillet 2022, la CNN avait rapporté des informations américaines récemment déclassifiées, suggérant que les Iraniens ont livré des drones de combat UAV aux forces russes.

Jusqu’à présent, ni la partie russe ni la partie iranienne n’ont officiellement confirmé les livraisons de drones Shahed-136 à la Russie ou la localisation de leur assemblage en Russie sous le nom de M214 Geran-2.

Sachant que les paramètres techniques du drone kamikaze disponibles dans les sources publiques sont impressionnantes, surtout en matière de sa portée.

D’une longueur de 3,5 m, d’une largeur de 2,5 m et pesant 200 kg, le drone kamikaze iranien Shahed-136 est équipé d’une ogive explosive et peut voler jusqu’à 2.500 kilomètres à une vitesse maximale de 185 km/h, indique le site Navy Recognition.

Ce dernier précise: il est lancé depuis une plateforme (lanceur) par lots de cinq, avec un léger angle par rapport à l’horizon. Au stade initial du vol, il est accéléré par un propulseur de fusée, qui est largué presque immédiatement après le lancement, puis un moteur conventionnel avec une hélice propulsive est mis en marche. En raison de la portabilité du cadre du lanceur, l’ensemble du dispositif peut être monté à l’arrière de n’importe quel camion militaire ou civil, permettant des opérations mobiles sans aucune chance de représailles contre le lanceur.

